В Україні зменшилась кількість безробітних: яка цифра

Підрахунки зробили у Держстаті.

В Україні зменшилась кількість безробітних.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За даними Держастату, у другому кварталі 2021 року безробітних нарахували понад півтора мільйона. До слова, це на 200 тисяч менше, ніж у першому.

Слід зауважити, що рівень зайнятості населення старшого за 15 років становить майже 50%. У віці до 70 років – майже 60%.

Як повідомлялося, рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше й у віці 15–70 років становив 9,3%. У першому кварталі 2021 року цей показник був на рівні 10,5%.

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