В українських підприємств є два тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі

Тарас Семенюк пояснив, як має діяти Україна у відповідь на білоруські санкції.

В українських підприємств є два тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі.

Таку думку висловив експерт з міжнародної політики Тарас Семенюк в ефірі телеканалу "Апостроф", повідомляє УНІАН.

"США вже відновили санкції проти 9 ключових білоруських компаній, які фінансують режим Лукашенка. 21 червня у Люксембурзі Європейський Союз теж прийме економічні санкції щодо Білорусі. А яка ж буде реакція українських підприємств, які співпрацюють з цими дев’ятьма компаніями? Очевидно, вони мали би переорієнтуватись на інші ринки, інакше стануть токсичними" - заявив експерт.

21 червня міністри закордонних справ країн-членів ЄС розроблять проміжний список санкцій щодо фізичних і юридичних осіб Білорусі, а ймовірно в липні санкції проти режиму Лукашенка будуть далі розширені.

Європейський Союз від 4 червня заборонив білоруським літакам приземлятись в аеропортах ЄС, більше обмежень оголосять після люксембурзької зустрічі очільників МЗС.

"Відповідно, Україна має якнайшвидше запровадити ідентичні санкції проти Мінська, інакше вітчизняні підприємства, які ведуть діяльність з білоруськими, потраплять під так звані вторинні санкції" – додав Тарас Семенюк.

Ці обмеження передбачають блокування валютних рахунків та інші заходи проти компаній, які торгують з підсанкційними білоруськими підприємствами, надають їм транспортні послуги чи є їхніми підрядниками. Отже, українські підприємства, що співпрацюють з білоруськими "спонсорами режиму Лукашенка" автоматично стають "токсичними" та приреченими на вторинні санкції та відмову міжнародних партнерів укладати угоди з такими підприємствами.

Ймовірно, Європейський Союз застосує санкції до тих самих підприємств, до яких вже діють санкції США. Слід нагадати, що з 3 червня Міністерство фінансів США поновило дію санкцій щодо 9 білоруських підприємств, які підозрюються у фінансуванні режиму Лукашенка. Це Білнафтохім, Білнафтохім США, Нафтан, Білоруський нафтовий торговий дім, Білшина, Гродно Азот, ГродноХімволокно, ВАТ "Лакокраска", ВАТ "Полоцьк-Скловолокно".

Україна поки ввела обмеження по польотах: закрила свій повітряний простір для білоруських літаків і припинила з країною авіасполучення. Економічні санкції наразі тільки обговорюються, проте, вірогідно, одразу після прийняття санкцій ЄС український Уряд приєднається до них на підтримку західних союзників і для захисту вітчизняних підприємств від можливих вторинних санкцій. Отже, українському бізнесу слід готуватися до цих змін.

"В українського бізнесу є 2 тижні на підготовку до економічних санкцій проти Білорусі", – підсумував Тарас Семенюк.

Нагадаємо, що МЗС обіцяло підтримати українські підприємства, якщо вони постраждають від економічних санкцій щодо Білорусі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання