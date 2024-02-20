Астрологічний прогноз на 20 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові справи – вони навряд чи виявляться успішними, тому краще завершити ті, що були розпочаті раніше, але з якоїсь причини відсунуті на другий план.

Символ дня: Корона.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий, нефритовий.

Щасливе каміння дня: сердолік, селеніт, вогняний опал.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які потрібно лікувати згідно зі складеною раніше лікарем схемою.

Харчування дня: їжа має бути максимально легкою, від шкідливих – жирних та смажених – продуктів краще відмовитись.

Стрижка дня: день сприятливий для відвідування перукарні.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, які використовують магічну силу мінералів та напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими – як правило, вони розповідають людині про її внутрішні проблеми

Табу дня: необхідно обережно поводитися з колюче-ріжучими предметами.

Цитата дня: «Мізки є у всіх, просто не всі розібралися з інструкцією» (Г'ю Лорі).

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