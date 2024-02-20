Астрологический прогноз на 20 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к новым делам – они вряд и окажутся успешными, поэтому лучше завершить те, что были начаты ранее, но по какой-то причине отодвинуты на второй план.

Символ дня: корона.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, нефритовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: сердолик, селенит, огненный опал.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые нужно лечить согласно составленной ранее врачом схеме.

Питание дня: пища должна быть максимально легкой, от вредных – жирных и жареных – продуктов лучше отказаться.

Стрижка дня: день благоприятен для посещения парикмахерской.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют магическую силу минералов и полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими – как правило, они рассказывают человеку о его внутренних проблемах.

Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колюще-режущими предметами.

Цитата дня: "Мозги есть у всех, просто не все разобрались с инструкцией" (Хью Лори).

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