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Астрологический прогноз на 20 февраля

Астрологический прогноз на 20 февраля

Опал - камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит приступать к новым делам – они вряд и окажутся успешными, поэтому лучше завершить те, что были начаты ранее, но по какой-то причине отодвинуты на второй план. 

Символ дня: корона. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, нефритовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: сердолик, селенит, огненный опал. 

За какую часть тела отвечает: хребет. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые нужно лечить согласно составленной ранее врачом схеме. 

Питание дня: пища должна быть максимально легкой, от вредных – жирных и жареных – продуктов лучше отказаться. 

Стрижка дня: день благоприятен для посещения парикмахерской. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют магическую силу минералов и полудрагоценных камней. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими – как правило, они рассказывают человеку о его внутренних проблемах.

Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колюще-режущими предметами. 

Цитата дня: "Мозги есть у всех, просто не все разобрались с инструкцией" (Хью Лори). 

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