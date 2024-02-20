Астрологический прогноз на 20 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит приступать к новым делам – они вряд и окажутся успешными, поэтому лучше завершить те, что были начаты ранее, но по какой-то причине отодвинуты на второй план.
Символ дня: корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, нефритовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: сердолик, селенит, огненный опал.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые нужно лечить согласно составленной ранее врачом схеме.
Питание дня: пища должна быть максимально легкой, от вредных – жирных и жареных – продуктов лучше отказаться.
Стрижка дня: день благоприятен для посещения парикмахерской.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют магическую силу минералов и полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими – как правило, они рассказывают человеку о его внутренних проблемах.
Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колюще-режущими предметами.
Цитата дня: "Мозги есть у всех, просто не все разобрались с инструкцией" (Хью Лори).
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