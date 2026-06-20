Астрологічний прогноз на 20 червня

Журавлі / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: краще відмовитисявід реалізації глобальних проєктів і присвятити день роботі над справами, які були розпочаті раніше. Також не варто ламати голову над питаннями, які здаються нерозв’язними – відповідь прийде сама собою, причому тоді, коли ми зовсім не будемо цього очікувати.

Символ дня: Журавлі

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Стихія дня: Метал .

Щасливе число дня: 6 .

Щасливий колір дня: синій, блакитний.

Щасливі камені дня: цитрин , гіацинт.

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За яку частину тіла відповідає: бронхи , трахеї.

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, є нетривалими, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря. Не можна видаляти зуби та проводити омолоджувальні процедури.

Харчування протягом дня: ниркизазнають серйозного навантаження, тому не варто обтяжувати їх алкоголем — особливо пивом, а також молочними та кисломолочними напоями.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати урожай ягід та ранніх овочів.

Магія та містика дня: цей день сприятливий для любовної магії.

Денні сни: сни цієї ночі часто бувають пророчими, тому важливо запам’ятати та проаналізувати їхній зміст.

Табу дня: не можна нікому давати — особливо це стосується одягу.

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Цитата дня: «А, можливо, ми — лише чийсь спогад?» (Станіслав Єжи Лец).

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