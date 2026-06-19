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- Шоу-бізнес
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У крихітному бікіні кольорів прапора: plus-size модель Грейсі Бон підтримала панамську збірну з футболу
Модель присвятила ефектну фотосесію національній збірній Панами, яка бере участь у чемпіонаті світу-2026 з футболу.
Plus-size модель та інфлюенсерка Грейсі Бон вирішила підтримати національну збірну Панами, яка бере участь у чемпіонаті світу-2026 з футболу.
Перед матчем, у якому панамці зустрілися зі збірною Гани, модель влаштувала тематичну фотосесію. Для знімань Грейсі одягла крихітне бікіні в кольорах прапора Панами, яке підкреслило її пишнв форми.
Лук вона доповнила золотистим ланцюгом із хрестиком, гламурним макіяжем із темною помадою та укладанням з локонами.
Фотосет відбувався на тлі червоного банера, прикрашеного прапорцями Панами. На одних знімках Грейсі позувала з кокосом у руках, на інших — сиділа серед бананів і з футбольним м’ячем, натякаючи на головну спортивну подію літа.
«Панама — велика. Пишаюся тим, що я панамка сьогодні і завжди», — написала Бон під фото.
Нагадаємо, Грейсі Бон у леопардовій мінісукні похизувалася пишними формами.