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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

У крихітному бікіні кольорів прапора: plus-size модель Грейсі Бон підтримала панамську збірну з футболу

Модель присвятила ефектну фотосесію національній збірній Панами, яка бере участь у чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Грейсі Бон

Грейсі Бон

Plus-size модель та інфлюенсерка Грейсі Бон вирішила підтримати національну збірну Панами, яка бере участь у чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Перед матчем, у якому панамці зустрілися зі збірною Гани, модель влаштувала тематичну фотосесію. Для знімань Грейсі одягла крихітне бікіні в кольорах прапора Панами, яке підкреслило її пишнв форми.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Лук вона доповнила золотистим ланцюгом із хрестиком, гламурним макіяжем із темною помадою та укладанням з локонами.

Фотосет відбувався на тлі червоного банера, прикрашеного прапорцями Панами. На одних знімках Грейсі позувала з кокосом у руках, на інших — сиділа серед бананів і з футбольним м’ячем, натякаючи на головну спортивну подію літа.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

«Панама — велика. Пишаюся тим, що я панамка сьогодні і завжди», — написала Бон під фото.

Нагадаємо, Грейсі Бон у леопардовій мінісукні похизувалася пишними формами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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