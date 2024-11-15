Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 16-17 листопада

Нинішні вихідні – 16 та 17 листопада – ідеально підходять для відпочинку з тією лише різницею, що один із них потрібно провести в тиші та спокої, а другий призначений для активних дій.

Субота, 16 листопада, день абсолютної світової гармонії, коли не тільки можна, а й потрібно дбати про свій комфорт – як духовний, так і фізичний. Можна займатися ушляхетненням свого житла – насамперед, сезонним генеральним прибиранням, яке дозволить підготувати будинок до зими.

Бажано також позбавлятися всього, чим ми не користуємося, і того, що викликає у нас негативні емоції, – насамперед, речей та спогадів. Бажано також вирушати в подорожі та подорожі – вони виявляться успішними.

Неділя, 17 листопада, випадає на місячний день, створений для свят та веселощів, але якщо в наш час зі зрозумілих причин приводів для нього немає, необхідно хоча б уникати смутку та невдоволення – важливо знаходити щось хороше у всьому, що відбувається в це час із людиною. Відпочинок цього дня має бути активним: можна займатися спортом, гуляти на свіжому повітрі, бувати у театрах та музеях.

Телець

Тельцям, які – через неуживливість свого характеру – останнім часом примудрилися посваритися практично з усіма близькими людьми, вдасться налагодити стосунки з більшістю з них. Щоправда, для цього доведеться намагатися самостійно створити відповідні ситуації: можна, наприклад, якщо дозволить погода, влаштувати для них пікнік на природі або організувати чаювання з домашньою випічкою – привід для цього не потрібен, лише бажання.

Діва

Дівам зірки наполегливо рекомендують згадати про людину, з якою вони нещодавно розлучилися, і намагатися налагодити з нею стосунки. Щоправда, спочатку їм доведеться проаналізувати ситуацію, що склалася в житті і – особливо! – свої власні дії, що призвели до такого – невтішного – фіналу. Можливо, варто піти на поступки людині, підтримки та допомоги якої – передусім моральної – ви сьогодні потребуєте.

Стрілець

Стрільцям цими вихідними вдасться знайти вихід із складної життєвої ситуації, в якій вони перебували останнім часом. У кожному конкретному випадку він виявиться своїм, а прийти таке осяяння може з найнесподіванішого джерела, але в будь-якому разі зірки радять представникам знака тримати вушка нашорошеними: прикро буде пропустити важливий знак від вищих сил, який підкаже, як саме можна змінити життя на краще.

Читайте також: