Вау, яка: супермодель Аліна Байкова продемонструвала три розкішні образи на відпочинку

Зірка зараз проводить час в Італії.

Українська супермодель Аліна Байкова вирушила у відпустку та проводить зараз час на італійському острові Сардинія. На сторінці в Instagram вона ділиться знімками із шанувальниками, показуючи деякі моменти свого життя та красиві образи.

Зокрема Байкова показала три нові образи з відпочинку та у кожному мала розкішний вигляд. Перший лук дівчини – зелений лляний костюм від українського дизайнера Андре Тана. Вбрання зовсім нещодавно було представлено у новій колекції бренду.

Костюм має вільний крій, а на штанах цікаві розрізи спереду. Аліна доповнила його чорним бюстьє, сумкою та зеленими мюлями.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Друге вбрання – синій сексуальний купальник з рюшами. У цьому одязі Байкова мала дуже ефектний вигляд. Лук модель доповнила патріотичним кольє та улюбленими окулярами у білій оправі від Céline.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Також третій образ Аліни – вбрання, яке вона одягала вже раніше – бежевий корсетний топ українського бренду KATRINE K., декорований білим бісером. Його модель доповнила мінішортами, сумкою, ляпанцями та декількома цікавими прикрасами на руках.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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