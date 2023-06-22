Вау, какая: супермодель Алина Байкова продемонстрировала три роскошных образа на отдыхе

Звезда сейчас проводит время в Италии.

Украинская супермодель Алина Байкова отправилась в отпуск и проводит сейчас время на итальянском острове Сардиния. На странице в Instagram она делится снимками с поклонниками, показывая некоторые моменты своей жизни и красивые образы.

В частности, Байкова показала три новых образа с отдыха и в каждом выглядела роскошно. Первый лук девушки - зеленый льняной костюм от украинского дизайнера Андре Тана. Наряд совсем недавно был представлен в новой коллекции бренда.

У костюма свободный крой, а на брюках интересные разрезы спереди. Алина дополнила его черным бюстье, сумкой и зелеными мюлями.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Второй наряд - синий сексуальный купальник с рюшами. В этом наряде Байкова выглядела очень эффектно. Лук модель дополнила патриотичным колье и любимыми очками в белой оправе от Céline.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Также третий образ Алины - наряд, который она надевала уже ранее - бежевый корсетный топ украинского бренда KATRINE K., декорированный белым бисером. Его модель дополнила мини-шортами, сумкой, шлепанцами и несколькими интересными украшениями на руках.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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