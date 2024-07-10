Відкриття першого концепт-простору PRM

У серці Варшави, в історичній Фабриці Норбліна, відкрився перший PRM Concept Store — саме так почався проривний для магазину преміум-одягу PRM. Це унікальний простір, де мода перетворюється на справжнє мистецтво. Це місце є раєм для тих, хто не боїться експериментувати з модою та самовираженням. І що є найбільш визначним для самої компанії, це унікальність такого простору, який перетворює бренд на справжню спілку гедоністів, які достатньо сміливі, аби заявити про це світові.Перший у Варшаві, і перший на всьому ринку.

Перший у Варшаві, і перший на всьому ринку

Саме так, такий концепт-стор став відкриттям не лише для самого бренду. Відкриття PRM Concept Store стало важливою подією для всіх: від мультифункціонального комплексу Фабрики Норбліна і до ринку Центрально-Східної Європи. Це вкотре закріпило статус компанії PRM як лідера своєї ніші, а також встановило новий стандарт у світі шопінгу, де мода, мистецтво і музика створюють неповторну синергію.

Тепер PRM — це більше, ніж просто бренд. Це філософія, що об'єднує креативних та сміливих людей на 12 різних ринках. Наразі у Польщі немає аналогів цього модного простору. PRM Concept Store — це не просто магазин, це культурний феномен, який змінює наше уявлення про шопінг та моду в цілому.

На 600 квадратних метрах розкинувся простір, де вулична мода гармонійно переплітається з преміум якістю і самовираженням, а попкультура знаходить спільну мову з андеграундом. Тут, на нульовому рівні Пасажу Вернера, відвідувачі можуть зануритися у унікальну атмосферу, де кожна деталь спрямована для створення незабутнього досвіду.

Особливістю PRM є його підхід до шопінгу як до досвіду, який кожен клієнт має відчути на собі. Саме це, за філософією бренду, має створити комʼюніті справжніх цінителів моди та стилю. Для тих, хто понад усе полюбляє індивідуальний підхід, магазин пропонує послуги персональних стилістів у спеціально відведених зонах. Це дозволяє кожному клієнту відчути себе особливим та знайти свій унікальний стиль у максимально комфортному середовищі.

Асортимент магазину вражає своєю різноманітністю: від Maison Margiela і Rick Owens до Kenzo та A Bathing Ape. Та концепт-стор пропонує не лише останні колекції від світових люксових брендів, але й унікальні колекційні предмети, що перетворюють шопінг на справжню пригоду. Наприклад, клієнти можуть знайти дизайнерські об'єкти колекціонування та насолодитися ексклюзивною колекцією раритетних вінілових платівок, відібраних особисто музикантом Войтеком Мазолевським.

Навіть директор бренду PRM Каміл Баєлек підкреслює, що це місце створене не лише для покупок, але й для зустрічей модної спільноти. Тут можна не тільки оновити свій гардероб, але й зустріти однодумців, обмінятися ідеями та надихнутися новими трендами. Проект став реальністю завдяки об'єднанню досвіду Sneakerstudio з PRM під керівництвом Answear.com. Ця колаборація дозволила створити простір, де кожен відвідувач може стати головним героєм свого модного всесвіту.

Не одним простором єдиним — PRM оновлює свій бренд

У 2024 році PRM змінився у багатьох напрямках. Відкриття простору є знаковим для компанії, але не менш важливим є й оновлення усього бренду, що показує його готовність до змін та амбіції продовжувати бути лідером на ринку. Для клієнтів магазину це означає як і якісні зміни у сервісі чи асортименті, так і ребрендинг компанії, глобальне оновлення своєї ідентичності, своїх цінностей і філософії.

Новий візуальний стиль PRM — це ніби свіжий подих у світі магазинів одягу. Мінімалістичний логотип тепер виглядає так, ніби він завжди був таким — люксовим і елегантним. Колірна палітра змінилася, щоб вкотре нагадати про преміум-рівень маркету. Також змінився і шрифт бренду, так само підкреслюючи його філософію.

Але найбільше змін помітно у соцмережах бренду PRM. Його Instagram перетворився на справжній модний журнал у digital-форматі. Кожен пост — ніби окрема історія, яка розповідає не лише про одяг, але й про стиль життя, який пропонує бренд, про нові тренди або класичні люксові деталі. Якщо ви ще не бачили цього оновлення, то ми рекомендуємо вам заглянути на сторінку PRM — ви точно захочете підписатися на такий надихаючий акаунт.

PRM тепер — це не просто магазин, а цілий всесвіт стилю та креативності, з його цінностями й власними ідеями. Тут не просто продають одяг, а створюють тренди. Це переосмислення самої суті бренду, його місії та філософії. Тепер кожен елемент, від упаковки до рекламних кампаній, розповідає історію бренду, який не боїться змін та завжди дивиться в майбутнє.

Нові партнери й нові можливості для PRM

2024 рік для PRM став справжнім феєрверком нових можливостей та партнерств. Магазин не просто розширив свій асортимент — він створив цілий всесвіт стилю, запросивши до співпраці такі іменні бренди як Kenzo, Fiorucci, Neighborhood, Sporty&Rich, Common Projects та A Bathing Ape. Кожен з них приніс свій унікальний почерк, створюючи в магазині неповторну атмосферу стилю та креативності. А для самого магазину такі оновлення вкотре дозволили йому суттєво зміцнити позиції на ринку преміум-одягу.

Відтепер клієнти магазину — чи то у фізичному просторі у Варшаві, чи то онлайн на сайті https://prm.com у будь-якій з 12 країн, де доступний цей магазин, — можуть дослідити елегантність вишуканого Kenzo, яка гармонійно співіснує з урбаністичним шиком Neighborhood, а ретро-мотиви Fiorucci створюють цікавий контраст з інноваційним дизайном A Bathing Ape. Це місце, де кожен може експериментувати зі стилем, відкриваючи для себе нове сприйняття стилю і моди.

При цьому PRM залишається вірним своєму підходу у співпрацях з найвідомішими брендами. Тут, як і раніше, можна знайти найсвіжіші колекції від Adidas, Carhartt WIP та Moon Boot, а також від сотень інших марок, що робить магазин головною точкою призначення для усіх модників і модниць Центрально-Східної Європи.

Особливої уваги заслуговують ексклюзивні колаборації, представлені в PRM. Самі по собі ці колекції надзвичайно унікальні, а їх присутність в асортименті магазину PRM — ще один знак преміум бренду.

Колекція Rick Owens x Dr. Martens — це справжній маніфест стилю, в якому сучасний авангардний дизайн зустрічається з легендарною якістю та комфортом. А співпраця MM6 Maison Margiela x Salomon пропонує погляд на спортивну моду не лише як на функціональність і практичність, а і як на виклик суспільству.

PRM у 2024 році — це більше, ніж просто магазин. Це феномен у світі моди та мистецтва, а також простір для самовираження. Іноваційний підхід і ексклюзивні пропозиції дозволяють PRM не лише слідкувати модним тенденціям, але й активно формувати їх, залишаючись на передовій fashion-індустрії.

Оновлений PRM стає не просто магазином, а справжнім культурним хабом для модників та стилістів. Унікальний асортимент, ексклюзивні колаборації та інноваційний підхід до обслуговування клієнтів роблять цей бренд справжнім законодавцем мод. Це створює унікальну атмосферу, де кожен відвідувач може не лише придбати стильні речі, але й зануритися у світ високої моди, отримати професійні поради та надихнутися новими ідеями.