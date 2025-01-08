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ASUS Zenbook A14: у продаж надходить найлегший ноутбук Copilot+PC Новини компаній

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ASUS Zenbook A14: у продаж надходить найлегший ноутбук Copilot+PC

Сегмент ультралегких ноутбуків середнього класу досягає нової віхи з 14-дюймовим Zenbook A14, який ASUS представила на виставці CES. Очікується, що він з’явиться на полицях українських магазинів 1 лютого, і кине серйозний виклик іншим популярним моделям в ультрапортативному сегменті.

Враховуючи 15% зростання світового ринку в сегменті 14-дюймових ноутбуків у порівнянні з попереднім роком, вихід цієї нової моделі не є несподіванкою. Професійні користувачі та студенти все частіше віддають перевагу саме таким ноутбукам для гібридної роботи та навчання, оскільки вони володіють ідеальним балансом між продуктивністю та портативністю. Збільшений порівняно з 13-дюймовими дисплеями розмір екрана сприяє більш комфортній роботі впродовж усього робочого дня. Zenbook A14 оснащений OLED-дисплеєм і важить лише 1 кілограм, що зазвичай асоціюється з більш дорогими ноутбуками для бізнесу. Для порівняння, популярні ультралегкі моделі важать приблизно на 230 грамів більше.

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Новий Zenbook має всі шанси на успіх завдяки поєднанню таких характеристик, як більший дисплей, менша вага та до 32 годин автономної роботи (завдяки акумулятору вищої ємності). Технічні вдосконалення у сфері акумуляторів і апаратні рішення, розроблені для компактних корпусів, зробили 14-дюймові ноутбуки такими ж енергоефективними, як і їхні “довгоживучі” побратими.

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Zenbook A14 також може похвалитися новітньою платформою ARM від Qualcomm: процесор Snapdragon X Elite перевершує за продуктивністю процесор популярний ARM-процесор M3 в надлегкому сегменті більш ніж на 50%. Це та сама серія процесорів, яку ASUS використовувала у Vivobook S 15, своєму першому ноутбуку серії Copilot+ PC, випущеному в червні 2024 року. У цій моделі рівень продуктивності вже був вищим за M3 у кількох тестах, тому очікується, що новий Zenbook продемонструє подібні або навіть кращі результати.

ASUS Zenbook A14 з’явиться у продажу 1 лютого за ціною 72 499 грн у максимальній конфігурації. 

Докладніше про конфігурацію, доступну для попереднього замовлення, можна дізнатися ТУТ.

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