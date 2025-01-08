Синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні 9 січня

В Україні в четвер, 9 січня, очікується тепла погода. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4+9 градусів, а в західних та південних областях — від +8 до +14 градусів. Тільки на півночі країни буде трохи прохолодніше, з температурою +3+6 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер південний, помірний, але на заході можливі короткочасні сильні пориви. Загалом більшу частину країни охопить область підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів не очікується. Лише на заході країни місцями пройдуть незначні дощі.

У Києві погода буде без опадів, з температурою в межах +3+5 градусів. Вже 10 січня в столиці може потеплішати до +7 градусів.

Однак вихідними, 11-12 січня, в Україні очікується похолодання. Попри це тепла зима в країні триває.

Нагадаємо, синоптики повідомили про погоду, яка буде нетиповою для середини зими. Після помірних морозів температура повітря у найближчі сім днів очікується плюсова, а "мінуси" будуть місцями лише вночі.

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