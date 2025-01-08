Синоптик рассказала, какая будет погода в Украине 9 января

В Украине в четверг 9 января ожидается теплая погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4+9 градусов, а в западных и южных областях от +8 до +14 градусов. Только на севере страны будет чуть-чуть прохладнее, с температурой +3+6 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Ветер южный, умеренный, но на западе возможны кратковременные сильные порывы. В целом большую часть страны охватит область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Лишь на западе страны пройдут небольшие дожди.

В Киеве погода без осадков, с температурой в пределах +3+5 градусов. Уже 10 января в столице может потеплеть до +7 градусов.

Однако в выходные, 11-12 января, в Украине ожидается похолодание. Несмотря на это, тёплая зима в стране продолжается.

Напомним, синоптики сообщили о погоде, которая будет нетипичной для середины зимы. После умеренных морозов температура воздуха в ближайшие семь дней ожидается плюсовая, а "минусы" будут местами лишь ночью.

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