Синоптикиня розповіла, як зміниться погода в Україні після 10 січня

Тепла погода в Україні збережеться до 10 січня, а з 11-го прийде незначне похолодання.

В Україні 7-8 січня температура повітря буде коливатися від +7 до +14 градусів, залежно від регіону. На заході очікується +9+11, в центрі +7+12, а на півдні до +14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вітер буде південно-західним, поривчастим, місцями навіть сильним. У ніч на 9 січня дощі можливі в західних областях, де, особливо в Карпатах, дощ буде змішаний із мокрим снігом.

У середу в Україні збережеться суха погода, лише в Карпатах можуть пройти дощі. Вечір 8 січня принесе дощі, а місцями й мокрий сніг на заході та півночі країни.

У Києві середина січня також буде теплою: вночі температура становитиме +2+4 градуси, вдень - +5+7 градусів. Більша частина дня 8 січня пройде без опадів, але в кінці дня в столиці очікується дощ. Вітер - помірний південно-західний.

Тепла погода в Україні збережеться до 10 січня, а з 11-го знову прийде похолодання. Проте холод буде помірним: вночі температура може опуститися до невеликих мінусів, а вдень залишиться в межах від 2 морозу до 3 тепла.

Нагадаємо, в Україні знову потеплішає. Після холодних ночей, температура протягом наступних семи днів залишатиметься теплою, з невеликими "мінусами" лише вночі.

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