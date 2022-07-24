Дуже розумні істоти: тести на IQ комах викликають подив серед вчених

Такими комахами виявилися бджоли. Вони не лише відіграють велику роль у розвитку природи, основну у запиленні рослин, але і є напрочуд розумними істотами, — вважає учений Ларс Читтка з Лондонського університету королеви Марії. Учений, який 30 років займається вивченням бджіл, стверджує, що мають розум, вони можуть навчатися і навіть розпізнавати людські обличчя.

"Наші експерименти показують, що бджоли мають деяку самосвідомість, вони мають емоції, тобто їх можна вважати розумними істотами", — каже Читтка. Експерименти, які проводить з бджолами, вказують на наявність у комах самосвідомості.

Які експерименти проводилися з комахами.

Розпізнавання людських облич. Бджіл вчили розпізнавати зображення людей — коли бджола прилітала до потрібного зображення, вона отримувала цукор. 10-20 тренувань, і комахи навчилися вказувати на зображення людей за які давали цукор. "Вони обирали потрібне їм зображення з безлічі неправильних знімків", — зазначає Читтка.

Здібність рахувати. Бджолам давали 3 орієнтири, які вказували на джерело їжі. Через деякий час, коли у бджіл виникала до цього звичка, кількість орієнтирів то збільшували, то зменшували. Але бджоли для знаходження їжі, продовжувати використовували лише необхідну кількість орієнтирів. "Бджолам потрібно було порахувати, скільки їх, щоб досягти їжі".

Бджоли-генії.Так само як і серед людей, серед бджіл є більш розумні особини, які виступають "взірцем" для інших бджіл. Інші бджоли наслідували їх приклад і таким чином навчалися. Таких комахи вчені назвали "геніями", бо ж вони робили все набагато краще, ніж інші комахи.

Емоції бджіл. В одному з експериментів на бджіл нападав павук. І хоча напад був не справжній, лише імітація нападу, бджоли відмовлялись летіти на ті квіти, де на них нападав павук. "Вони довго літали над ними, але так і не наважувалися сісти. Вони мали щось на кшталт посттравматичного стресу", — зазначає Ларс Читтка. Навіть за декілька днів після експерименту бджоли уникали квітів.

Щоб позбавити цього негативного емоційного стану, бджолам почали давати солодке, внаслідок чого їхній емоційний стан покращився. "Комахи летіли до квітів, аналізували наявність загрози, та все ж сідали на них, якщо цієї загрози вони не бачили".

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