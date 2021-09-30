OLED – найкращий вибір для роботи та перегляду фільмів

Ми проводимо за екраном ноутбука значну частину свого часу.

Саме тому якість пристрою — це один із найважливіших факторів, який потрібно враховувати під час купівлі нового ноутбука.

Яким має бути якісний екран ноутбук для повсякденного використання?

Колірне охоплення

Цей параметр важливий не тільки для тих, хто професійно працює з графікою. Дисплей, що відтворює ширший спектр відтінків, має більш барвисте й реалістичне зображення. З таким екраном зручно не тільки працювати, а й приємно переглядати фільми. Якісний дисплей повинен відтворювати щонайменше 100% колірного простору sRGB.

Яскравість і контрастність

Якщо ви плануєте працювати за ноутбуком і в приміщенні, і на вулиці, важливо — аби дисплей мав максимальну яскравість від 300 кд/м2. Контрастність впливає на чіткість відтворення зображень у темних сценах фільмів — чим вона більша, тим якісніша і чіткіша буде картинка на екрані.

Підтвердженням високого рівня контрастності та "кінематографічного" рівня дисплеїв є сертифікація VESA DisplayHDR True Black.

Технології підвищення комфорту

Під час тривалої роботи за екраном синя складова світла спричиняє певний дискомфорт і навіть може погіршувати якість сну. Саме тому сучасні дисплеї мінімізують рівень випромінювання шкідливого синього світла.

Дисплеї, у яких реалізовані сучасні технології підвищення комфорту й захисту зору, сертифіковані незалежними лабораторіями, наприклад TÜV Rheinland.

Усі ці перевага мають OLED-дисплеї, якими оснащені нові ноутбуки ASUS. OLED – це технологія виготовлення панелей на основі органічних світлодіодів. Порівняно з традиційними рідкокристалічними дисплеями (РК), OLED-панелі не потребують фонового підсвічування.

Zenbook 13 OLED

На цьому ноутбуку встановлений 13-дюймовий OLED-дисплей з максимальною яскравістю 400 кд/м2. Він має широке колірне охоплення у 100% DCI-P3 (це більше за sRGB) і неймовірний рівень контрастності у 1 000 000:1, що забезпечує насичені та реалістичні кольори на екрані.

Дисплей має сертифіката PANTONE Validated і Calman Certified. Ці документи підтверджують високу точність відтворення кольору. Своєю чергою, сертифікація VESA DisplayHDR 600 True Black означає здатність передавати глибокі відтінки чорного і гарантує відмінну якість відображення HDR-контенту.

Серед переваг цього OLED-дисплея – висока точність відтворення відтінків кольору за різних рівнів яскравості. Саме тому з такими пристроями зручно працювати за будь-якого освітлення. У цьому OLED-дисплеї рівень синього світла на 70% нижче, ніж у звичайних РК-дисплеях ноутбуків.

Ноутбук ZenBook 13 OLED легкий, а також має компактний розмір. Втім, це жодним чином не зменшує його функціональність. Пристрій допоможе своєму власнику проявити весь свій творчий потенціал як на роботі, так і на відпочинку.

ZenBook 13 OLED виготовлений у металевому корпусі. Він має потужну конфігурацію та має повноцінний комплект портів. Час автономної роботи новинки досягає 13 годин - відтак тому брати із собою з дому зарядний пристрій буде зазвичай не потрібно.

Ноутбук доступний у двох стильних варіантах кольору Pine Grey ("сіра сосна") та Lilac Mist ("бузковий туман").

Дисплей OLED забезпечує чудову якість зображення.

Спробуйте, і ви не захочете повертатися до звичайного РК-екрана.

Докладніше про ноутбуки ASUS OLED можна дізнатися за посиланням.

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