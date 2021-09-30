OLED — лучший выбор для работы и просмотра фильмов

Мы проводим за экраном ноутбука значительную часть своего времени.

Именно поэтому качество устройства — это один из важнейших факторов, который нужно учитывать при покупке нового ноутбука.

Каким должен быть качественный экран ноутбук для повседневного использования?

Цветовой охват

Этот параметр важен не только для тех, кто профессионально работает с графикой. Дисплей, воспроизводящий широкий спектр оттенков, имеет более красочное и реалистичное изображение. С таким экраном удобно не только работать, но и приятно смотреть фильмы. Качественный дисплей должен воспроизводить менее 100% цветового пространства sRGB.

Яркость и контрастность

Если вы планируете работать за ноутбуком и в помещении, и на улице важно, чтобы дисплей имел максимальную яркость от 300 кд/м2. Контрастность влияет на четкость воспроизведения изображений в темных сценах фильмов — чем она больше, тем качественнее и четче будет картинка на экране.

Подтверждением высокого уровня контрастности и "кинематографического" уровня дисплеев является сертификация VESA DisplayHDR True Black.

Технологии повышения комфорта

Во время работы за экраном синяя составляющая света вызывает определенный дискомфорт и даже может ухудшать качество сна. Именно поэтому современные дисплеи минимизируют уровень излучения вредного синего света.

Дисплеи, в которых реализованы современные технологии повышения комфорта и защиты зрения, сертифицированы независимыми лабораториями, например TÜV Rheinland.

Все эти преимущество имеют OLED-дисплеи, которыми оснащены новые ноутбуки ASUS. OLED — это технология изготовления панелей на основе органических светодиодов. По сравнению с традиционными жидкокристаллическими дисплеями (ЖК), OLED-панели не нуждаются в фоновой подсветки.

Zenbook 13 OLED

На этом ноутбуке установлен 13-дюймовый OLED-дисплей с максимальной яркостью 400 кд/м2. Он имеет широкий цветовой охват в 100% DCI-P3 (это больше sRGB) и невероятный уровень контрастности в 1000000: 1, что обеспечивает насыщенные и реалистичные цвета на экране.

Дисплей имеет сертификаты PANTONE Validated и Calman Certified. Эти документы подтверждают высокую точность воспроизведения цвета. В свою очередь, сертификация VESA DisplayHDR 600 True Black означает способность передавать глубокие оттенки черного и гарантирует отличное качество отображения HDR-контента.

Среди преимуществ этого OLED-дисплея — высокая точность воспроизведения оттенков цвета при различных уровнях яркости. Именно поэтому с такими устройствами удобно работать при любом освещении. В этом OLED-дисплее уровень синего света на 70% ниже, чем в обычных ЖК-дисплеях ноутбуков.

Ноутбук ZenBook 13 OLED легкий, а также имеет компактный размер. Впрочем, это никак не уменьшает его функциональность. Устройство поможет своему владельцу проявить весь свой творческий потенциал как на работе, так и на отдыхе.

ZenBook 13 OLED изготовлен в металлическом корпусе. Он имеет мощную конфигурацию и имеет полноценный комплект портов. Время автономной работы новинки достигает 13 часов — следовательно поэтому брать с собой из дома зарядное устройство обычно не требуется.

Ноутбук доступен в двух стильных цветовых вариантах Pine Grey ("серая сосна") и Lilac Mist ("сиреневый туман").

OLED дисплей обеспечивает превосходное качество изображения.

Попробуйте, и вы не захотите возвращаться к обычному ЖК-экрану.

Подробнее о ноутбуках ASUS OLED можно узнать по ссылке.

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