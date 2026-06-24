Знайдено втрачений християнський рукопис, що пояснює найстрашніший епізод Біблії

Сторінка стародавнього рукопису, що містить раніше невідомі тексти святого Августина про Ендорську відьму / Фото: Дієцезіальна бібліотека імені єпископа Яна Бернарда Шлаги у Пельпліні

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У 2024 році дослідники під час роботи в польській бібліотеці ідентифікували два раніше невідомих тексти святого Августина, щоб розкрити його ставлення до моторошної біблійної історії про царя Саула та Ендорську відьму. Ці латинські манускрипти XII століття детально аналізують епізод виклику духу мертвого пророка Самуїла, що століттями бентежило християнських мислителів. Завдяки цій знахідці науковці змогли краще зрозуміти логіку та риторику одного з найважливіших теологів Західної церкви.

Про унікальне розшифрування стародавніх проповідей видатного християнського мислителя пише Daily Mail.

Таємниця Ендорської відьми

Згідно зі Старим Заповітом, напередодні безнадійної битви проти філістимлян цар Саул звернувся до відьми, щоб та чаклунством викликала дух пророка Самуїла для передбачення майбутнього. У знайдених проповідях святий Августин піддає сумніву те, що медіум дійсно мала магічну владу над мертвими. Богослов стверджує, що поява Самуїла стала можливою винятково з дозволу Бога, щоб попередити Саула про його неминучу загибель, а не через чаклунство.

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«Перша проповідь була виголошена під час недільної служби і закінчується питанням теодіцеї та варіантами тлумачень», — пояснив професор латині Вюрцбурзького університету Крістіан Торнау.

«Лише у другій проповіді наступної середи всі ці варіанти були ретельно зважені», — додав науковець.

Перевірка автентичності рукописів

Щоб підтвердити справжність цих текстів, доктор Торнау разом із доктором Клеменсом Вайдманном залучили ще двадцятьох фахівців з латини. Вчені зазначають, що стиль, гумор і риторичний підхід із наданням слухачам можливості зробити власні висновки є абсолютно типовими для Августина. Проте створення такого манускрипту аж у ХІІ столітті вважається дуже незвичним, адже зазвичай копії робили у VIII чи IX століттях.

«Старий каталог з монастиря згадує текст із такими ж заголовками та такою ж послідовністю змісту, як і наш рукопис, тому він міг слугувати зразком для копіювання», — розповів Крістіан Торнау.

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Науковці припускають, що середньовічний переписувач скопіював ці проповіді зі значно давнішого рукопису, який згодом був назавжди втрачений. Перевірити цю гіпотезу остаточно неможливо, оскільки оригінальна колекція тієї монастирської бібліотеки повністю згоріла під час Тридцятилітньої війни з 1618 по 1648 рік.

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