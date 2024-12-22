23 грудня — яке церковне свято, чому краще цього дня говорити лише правду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 грудня, в православному календарі день пам’яті святих 10 мучеників Критських. Це група ранньохристиянських мучеників, які постраждали за віру у Христа в III столітті на острові Крит. Святі мученики постраждали за часів правління імператора Декія (249–251 рр.), який відзначився жорстокими переслідуваннями християн. Місцевий правитель Криту намагався змусити їх зректися віри, але вони твердо відмовилися поклонятися язичницьким богам. Після численних катувань, їх було засуджено до смертної кари через усічення голови. Їхня смерть надихнула багатьох християн того часу зміцнити свою віру.

Прикмети 23 грудня

Народні прикмети 23 грудня / Фото: Unsplash

По небу пливуть білі хмари до морозу.

Різко похолодало — весна прийде пізно.

Випало багато снігу — наступного року буде багатий урожай.

Що завтра не можна робити

Забороняється цього дня брехати чи розпускати плітки, згідно з прикметами, будь-яка брехня, сказана 23 грудня, дуже швидко розкриється. Цього дня краще не користуватися гострими предметами — можна серйозно захворіти.

Що можна робити завтра

Цього дня мами проводили особливий обряд на міцний сон дитини. Для цього над колискою водили кадилом, промовляючи при цьому: "Північниця, приходь у наш будинок, ти з кадилом пограй, спати дитині не заважай".

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