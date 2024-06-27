28 червня — яке церковне свято, чому заборонено підстригати дітей

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 28 червня, в православному календарі день перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана. Святий Кир був лікарем у місті Олександрія, Єгипет. Прийняв християнство і, відмовившись від платні за свої медичні послуги, став відомим як безсрібник. Допомагав хворим не тільки фізично, але й духовно, проповідуючи християнське вчення.
Святий Іван був воїном, родом із Едеси. Прийняв християнство і також став безсрібником. Зустрів Кира під час своїх подорожей, і вони стали спільно служити хворим.
У часи правління імператора Діоклетіана християни зазнавали переслідувань.Кир і Іван були схоплені та піддані жорстоким тортурам за свою віру і за допомогу християнам.Вони зазнали мученицької смерті 311 року.
Мощі святих Кира та Івана були спочатку поховані у місці їхнього мучеництва. Пізніше, для захисту мощів і надання можливості більшій кількості вірних поклонитися святим, мощі були перенесені. Найбільш відоме перенесення сталося в 5 столітті, коли мощі були перенесені до міста Мена, Єгипет. Це сталося за правління імператора Аркадія (395-408). У подальші століття мощі святителів були перенесені до Константинополя, а згодом і до інших місць, залежно від історичних обставин та потреб вірних.
Святі Кир і Іван вшановуються в православній і католицькій традиціях. Їм моляться за зцілення від хвороб та заступництво у важких обставинах. Перенесення мощів святих Кира та Івана стало важливим етапом у збереженні та поширенні культу цих святих, а також дало змогу багатьом вірним отримувати благодать через поклоніння їхнім мощам.
Прикмети 28 червня
- Сорока прилетіла близько до людського житла — до дощу.
- Горобці чубляться — буде посушлива погода.
- Почали падати листя з дерев — осінь прийде рано.
Що завтра не можна робити
Згідно зі старовинними повір'ями цього дня не можна підстригати дітей, адже це призведе до хвороби. Також не варто давати і брати гроші в борг — будуть фінансові проблеми. Забороняється милуватися веселкою, в родину прийдуть розчарування.
Що можна робити завтра
Наші пращури вірили, що після цього дня кропива припиняє бути лікувальною рослиною, а тому обов'язково варили зілля, яке лікувало всі хвороби. Молоді дівчата вмивалися водою, в якій варилася кропива, ополіскували нею волосся. Вірили, що вона дарує блиск, молодість та сяйво.
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