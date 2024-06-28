Астрологічний прогноз на 28 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: для початку нових справ – що цілком логічно для п'ятниці. день несприятливий, але можна – і треба – планувати їх та проводити до них підготовку.

Символ дня: Ключ.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: блакитний агат, блакитний нефрит, бурштин.

За якусь частину тіла відповідає: хребет, тазостегновий пояс, криж.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, як правило, тяжкі та тривалі, тому потрібно прислухатися до порад лікаря та не займатися самолікуванням.

Харчування дня: голодувати не рекомендується — шлунок потребує навантаження.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише у разі нагальної потреби.

Дачні роботи дня: час сприятливий для будь-яких робіт у саду.

Магія та містика дня: ворожити можна лише в тому випадку, якщо йдеться про питання матеріального характеру – кар'єру, бізнес, прибуток.

Сни дня: сни нинішньої ночі вимагають правильного тлумачення: книга або ключ, що приснилися, говорять про те, що в житті скоро настануть глобальні зміни.

Табу дня: не можна займатися силовими видами спорту та піднімати тяжкості.

Цитата дня: «Бізнес, який приносить лише гроші – поганий бізнес»(Генрі Форд).

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