У Сумах зафіксовані дивні опади в повітрі і погане самопочуття в містян

У місті немає аварійних ситуацій.
У Сумах 27 червня 2024 року вечері служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття.
Про це інформує очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.
Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру.
Дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було.
Водночас всі відповідні служби, ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію.
"Зберігайте спокій та слідкуйте за подальшою інформацією", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше через аварійну ситуацію на обладнанні частина міста Суми опинилася без світла.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.
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