У Сумах зафіксовані дивні опади в повітрі і погане самопочуття в містян

У місті немає аварійних ситуацій.

У Сумах 27 червня 2024 року вечері служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття.

Про це інформує очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.



Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру.



Дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було.



Водночас всі відповідні служби, ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію.

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"Зберігайте спокій та слідкуйте за подальшою інформацією", - йдеться у повідомленні.

Суми! Чотири поверхи будинку просто склалися! Людей під завалами шукають третю добу!

Нагадаємо, що раніше через аварійну ситуацію на обладнанні частина міста Суми опинилася без світла.

Суми! Чотири поверхи будинку просто склалися! Людей під завалами шукають третю добу!

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

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