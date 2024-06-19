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Місто Суми залишилося без електрики: що сталося

Місто Суми залишилося без електрики: що сталося

Відключення світла. / Фото: pixabay.com

Енергетики працюють на заживленням абонентів.

У середу, 19 червня частина міста Суми залишилась без світла, бо в мережах "Укренерго" виникла аварійна ситуація.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Сумиобленерго".

"Через аварійну ситуацію в мережах НЕК "Укренерго" частина жителів міста Суми тимчасово без електроенергії. Енергетики працюють над вирішенням проблеми", - йдеться у повідомленні.

Енергетики обіцяють, що ситуацію незабаром врегулюють, а після цього розподіл електроенергії продовжать за графіками погодинних відключень.

Як повідомлялося, під час нічого удару безпілотниками в одному з регіонів України атаковано енергетичний об’єкт. Сталися пошкоджене обладнання. На місці "прильоту" працюють ДСНС.

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