3 серпня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 серпня, в православному календарі день пам’яті Онуфрія Печерського. Преподобний Онуфрій Печерський (також відомий як Святий Онуфрій Києво-Печерський) — це видатна духовна постать серед святого братства Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших монастирів православної церкви. Преподобний Онуфрій належить до числа прославлених святых Руської землі і пам'ятається вірним як промовник мирянської побожності та монашої послушності.

Про життя Онуфрія мало відомо, адже він жив у далекому середньовіччі. Він народився, приблизно у XI столітті, його точна дата народження невідома. Монастир Києво-Печерська Лавра був заснований київськими монахами Антонієм і Феодосієм в XI столітті, і саме в цьому монастирі Онуфрій прийняв постригання.

Преподобний Онуфрій відзначився великою духовною мудрістю, стриманістю і побожністю. Він проживав у простій кельї, відданий молитві та покаянню. Також він проявляв безмежну милосердність до усіх, хто звертався до нього за допомогою та наставництвом.

Одним з найбільш відомих моментів у житті Онуфрія є таїнственна історія про те, як він пережив найсправжніше пекло власної душі. За легендою, диявол і його прислужники намагалися викликати у монаха спокуси, проте Онуфрій протистояв їм і зазнав страшних спокус, але завдяки своїй вірі та молитвам переміг їх. Ця історія стала символом його великої духовної сили та боротьби із злом.

Після смерті Онуфрія його мощі стали об'єктом особливої шани для віруючих, які звертаються до нього за проханням підтримки, вибачення та просвітлення.

Життя та подвиги преподобного Онуфрія Києво-Печерського залишили глибокий слід у духовності українського народу і сприяли збереженню традицій монашества та монастирського життя на території України. Він продовжує надихати людей на простоту, милосердя та боротьбу із спокусами й злом, ставши незмінним символом святості і вірності вірним.

Церковне свято 3 серпня — день пам'яті пророка Єзекіїля

Пророк Єзекіїль, також відомий як Єзекій, є одним із визначних давньозавітних пророків і знаходиться серед найвидатніших діячів святого Письма. Його життя та послання описані в однойменній книзі Єзекіїля, яка знаходиться у Старому Заповіті Біблії.

Єзекіїль народився близько VII століття до н.е. в родині священика в Єрусалимі, коли Єрусалимське царство перебувало на зламі і зазнавало впливу асирійського і вавилонського народів. За призначенням Бога, Єзекіїль став пророком, щоб відкрити й передати людям послання Всевишнього, нагадати про заповітність Божих законів, звернути народ до покаяння та попередити про наступні кари за гріхи і беззаконня.

Єзекіїль отримав надзвичайне життєве призначення, коли в один з днів був взятий Божим духом і перенесений до Вавилону, де перебувала частина ізраїльського народу в полоні. Там пророк був обранцем Божим і передавав пророчі віщіння та послання не лише знаходячись у місті, а й через візії та образи, які бачив від Бога.

Єзекіїль наголошував на важливості внутрішньої перебудови, покаяння та повернення до Бога, а не лише зовнішніх форм релігійності. Він пророкував про прихід Месії та обіцяв народові наступну добу благоденства після кари за гріхи. Окрім того, Єзекіїль став символом надії та віри в Божу справедливість і милосердя.

Свої пророцтва Єзекіїль часто ілюстрував символами та образами, такими як оживлення сухих кісток, образ водяного потоку, образ чарівних колісниць тощо, що додавало його посланню містичності та глибини.

Завдяки посланню Єзекіїля, Ізраїльський народ зберіг певну надію та віру в часи важких періодів своєї історії. Пророк Єзекіїль залишив помітний слід у духовному житті народу Ізраїлю та у віруваннях християнської традиції, а його послання продовжує надихати людей до сьогодення.

Прикмети 3 серпня

Народні прикмети 3 серпня / Фото: Pexels

Холодна ніч вказує на холодну зиму, яка швидко прийде.

Суха і тепла погода 3 серпня — чекайте на великий урожай грибів.

Туман — восени буде сухо та тепло.

Що завтра не можна робити

Народні повір'я вказують, що цього дне не варто обманювати інших. Якщо ви не можете сказати правду, краще уникнути відповіді взагалі. Церква забороняє брати в руки гострі предмети, навіть виделки. Це може накликати сварку, біду. Не рекомендується відмовляти в гостинності.

Що можна робити завтра

Наші пращури від 3 серпня починали готувати комори, щоб зберігати там зерно взимку. Займалися ремонтом та прибиранням. Всю роботу було прийнято виконувати мовчки. А на світанку йли до джерела, щоб набрати води. Вірили, що вона цього дня має цілющі властивості.

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