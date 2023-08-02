3 августа – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

3 августа в православном календаре день памяти Онуфрия Печерского. Преподобный Онуфрий Печерский (также известный как Святой Онуфрий Киево-Печерский) — выдающаяся духовная фигура среди святого братства Киево-Печерской лавры, одного из старейших монастырей православной церкви. Преподобный Онуфрий принадлежит к числу прославленных святых Русской земли и помнится верным как оратор мирянского благочестия и монашеского послушания.

О жизни Онуфрия мало известно, ведь он жил в далеком средневековье. Он родился, примерно в XI веке, его точная дата рождения неизвестна. Монастырь Киево-Печерская Лавра был основан киевскими монахами Антонием и Феодосием в XI веке, и именно в этом монастыре Онуфрий принял пострижение.

Преподобный Онуфрий отличился великой духовной мудростью, воздержанием и благочестием. Он проживал в простой келье, предан молитве и покаянию. Также он проявлял безграничное милосердие ко всем, кто обращался к нему за помощью и наставничеством.

Одним из самых известных моментов в жизни Онуфрия является таинственная история о том, как он пережил самый настоящий ад собственной души. По легенде, дьявол и его прислужники пытались вызвать у монаха соблазны, однако Онуфрий противостоял им и испытал страшные соблазны, но благодаря своей вере и молитвам победил их. Эта история стала символом его великой духовной силы и борьбы со злом.

После смерти Онуфрия его мощи стали объектом особого почитания для верующих, которые обращаются к нему по просьбе поддержки, прощения и просветления.

Жизнь и подвиги преподобного Онуфрия Киево-Печерского оставили глубокий след духовности украинского народа и способствовали сохранению традиций монашества и монастырской жизни на территории Украины. Он продолжает вдохновлять людей на простоту, милосердие и борьбу с искушениями и злом, став неизменным символом святости и верности верным.

Церковный праздник 3 августа – день памяти пророка Иезекииля

Пророк Иезекииль, также известный как Езекий, является одним из выдающихся древнезаветных пророков и находится среди величайших деятелей священного Писания. Его жизнь и послания описаны в одноименной книге Иезекииля, которая находится в Ветхом Завете Библии.

Езекииль родился около VII века до н. в семье священника в Иерусалиме, когда Иерусалимское царство находилось на изломе и испытывало влияние ассирийского и вавилонского народов. По назначению Бога, Иезекииль стал пророком, чтобы открыть и передать людям послание Всевышнего, напомнить о заветности Божьих законов, обратить народ к покаянию и предупредить о последующих наказаниях за грехи и беззакония.

Иезекииль получил чрезвычайное жизненное предназначение, когда в один из дней был взят Божьим духом и перенесен в Вавилон, где находилась часть израильского народа в плену. Там пророк был избранником Божиим и передавал пророческие вещания и послания не только находясь в городе, но и через видения и образы, которые видел от Бога.

Иезекииль отмечал важность внутренней перестройки, покаяния и возвращения к Богу, а не только внешних форм религиозности. Он пророчествовал о пришествии Мессии и обещал народу следующие сутки благоденствия после наказания за грехи. Кроме того, Иезекииль стал символом надежды и веры в Божью справедливость и милосердие.

Свои пророчества Иезекииль часто иллюстрировал символами и образами, такими как оживление сухих костей, образ водяного потока, образ волшебных колесниц и т.п., что придавало посланию мистичности и глубины.

Благодаря посланию Иезекииля Израильский народ сохранил определенную надежду и веру во времена трудных периодов своей истории. Пророк Иезекииль оставил заметный след в духовной жизни народа Израиля и в верованиях христианской традиции, а его послание продолжает вдохновлять людей к настоящему времени.

Приметы 3 августа

Народные приметы 3 августа / Фото: Pexels

Холодная ночь указывает на холодную зиму, которая скоро придет.

Сухая и теплая погода 3 августа – ждите большой урожай грибов.

Туман – осенью будет сухо и тепло.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья указывают, что в этот день не стоит обманывать других. Если вы не можете сказать правду, лучше уйти от ответа вообще. Церковь запрещает брать в руки острые предметы, даже вилки. Это может навлечь ссору, беду. Не рекомендуется отказывать в гостеприимстве.

Что можно делать завтра

Наши предки прислушивались к кукушке: если утром будет зима, то будет зима. Занимались ремонтом и уборкой. Всю работу было принято делать молча. А на рассвете шли к источнику, чтобы набрать воды. Верили, что она в этот день обладает целебными свойствами.

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