Астрологический прогноз на 3 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от серьезных профессиональных проектов сегодня лучше отказаться. Все возникшие в этот день проблемы или достижения стоит воспринимать как следствие собственных ошибок или, наоборот, побед: не стоит – особенно в первом случае – сваливать свою вину на кого-то другого.
Символ дня: Зеркало.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, изумрудный, цвет молодой травы.
Счастливые камни дня: опал, шпинель, кахолонг.
За какую часть тела отвечает: кожа.
Болезни дня: любой недуг, начавшись в этот день, будет длиться долго, но, к счастью, не принесет серьезных осложнений, что не означает, что лечением можно пренебречь. Могут дать о себе знать хронические заболевания – помимо лекарств необходимо помнить о диете и прогулках на свежем воздухе.
Питание дня: день благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет очистить организм, но и излечит от недугов. Если нет физической возможности отказаться от пищи вообще, то стоит хотя бы заменить зеленью, овощами и орехами.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Дачные работы дня: время благоприятно для сбора корнеплодов и фруктов, растущих на плодовых деревьях.
Магия и мистика дня: чтобы не стать жертвой сглаза, необходимо надеть оберег или амулет с бирюзой.
Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как излечиться от серьезного заболевания.
Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек – прежде всего, алкоголя и курения.
Цитата дня: «Мудрость приходит вместе со способностью быть спокойным. Просто смотри и слушай, больше ничего не нужно» (немецкий писатель Экхарт Толле).
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