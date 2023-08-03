Астрологический прогноз на 3 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от серьезных профессиональных проектов сегодня лучше отказаться. Все возникшие в этот день проблемы или достижения стоит воспринимать как следствие собственных ошибок или, наоборот, побед: не стоит – особенно в первом случае – сваливать свою вину на кого-то другого.

Символ дня: Зеркало.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, изумрудный, цвет молодой травы.

Счастливые камни дня: опал, шпинель, кахолонг.

За какую часть тела отвечает: кожа.

Болезни дня: любой недуг, начавшись в этот день, будет длиться долго, но, к счастью, не принесет серьезных осложнений, что не означает, что лечением можно пренебречь. Могут дать о себе знать хронические заболевания – помимо лекарств необходимо помнить о диете и прогулках на свежем воздухе.

Питание дня: день благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет очистить организм, но и излечит от недугов. Если нет физической возможности отказаться от пищи вообще, то стоит хотя бы заменить зеленью, овощами и орехами.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Дачные работы дня: время благоприятно для сбора корнеплодов и фруктов, растущих на плодовых деревьях.

Магия и мистика дня: чтобы не стать жертвой сглаза, необходимо надеть оберег или амулет с бирюзой.

Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как излечиться от серьезного заболевания.

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек – прежде всего, алкоголя и курения.

Цитата дня: «Мудрость приходит вместе со способностью быть спокойным. Просто смотри и слушай, больше ничего не нужно» (немецкий писатель Экхарт Толле).

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