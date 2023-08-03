Астрологічний прогноз на 3 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: від серйозних професійних проектів сьогодні краще відмовитись. Усі проблеми чи досягнення, які виникли в цей день, варто сприймати як наслідок власних помилок або, навпаки, перемог: не варто – особливо в першому випадку – звалювати свою провину на когось іншого.

Символ дня: Дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір дня: зелений, салатний, смарагдовий, цвіт молодої трави.

Щасливе каміння дня: опал, шпинель, кахолонг.

За якусь частину тіла відповідає: шкіра.

Хвороби дня: будь-яка недуга, розпочавшись у цей день, триватиме довго, але, на щастя, не принесе серйозних ускладнень, що не означає, що лікування можна знехтувати. Можуть дати себе знати хронічні захворювання — крім ліків необхідно пам'ятати про дієту і прогулянки на свіжому повітрі.

День: сприятливий для закладки програм для схуднення. Лікувальне голодування як допоможе очистити організм, а й вилікує від недуг. Якщо немає фізичної можливості відмовитися від їжі взагалі, варто хоча б замінити зеленню, овочами і горіхами.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: час сприятливий для збирання коренеплодів та фруктів, що ростуть на плодових деревах.

Магія та містика дня: щоб не стати жертвою пристріту, необхідно одягнути оберіг або амулет з бірюзою.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, як вилікуватись від серйозного захворювання.

Табу дня: необхідно відмовитися від шкідливих звичок – насамперед алкоголю та куріння.

Цитата дня: «Мудрість приходить разом із здатністю бути спокійним. Просто дивися і слухай, більше нічого не потрібно»(Німецький письменник Екхарт Толле).

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