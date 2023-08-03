Боррель попередив країни півдня про підступність "дешевого" російського зерна

Росія повинна повернутись до "зернової угоди" для стабільності на світовому ринку продовольства.

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель попередив країни, які розвиваються, що "дешеве зерно" Росія може використати для посилення залежності від неї. Також це може негативно вплинути на економічну безпеку та глобальну продовольчу стабільність.

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Про це інформує Reuters.

Боррель у своєму листі, з яким ознайомились журналісти, вказав на необхідності виступити спільним фронтом, щоб змусити Москву повернутись до "зернової угоди", яка дасть можливість вільно постачати українське зерно на світові ринки.

Крім того, Боррель заявив, що Росія повинна припинити свої атаки на українські порти та інфраструктуру для експорту зерна.

"У той час, як світ має справу з перебоями в постачаннях та підвищенням цін, Росія зараз звертається до вразливих країн з двосторонніми пропозиціями про постачання зерна за зниженими цінами, вдаючи, що розв'язує проблему, яку вона сама створила", - зазначає дипломат.

Також голова європейської дипломатії вказав на цинічну політику Кремля та використання продуктів харчування як зброю для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної відсутності продовольчої безпеки.

"ЄС доклав усіх зусиль, щоб санкції не вплинули на продовольчу безпеку третіх країн. Жодних санкцій щодо російського експорту продуктів харчування та добрив до третіх країн немає", - написав Боррель у листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російський обстріл порту в Ізмаїлі спровокував стрибок цін на продовольство у світі.

Крім того, ми раніше інформували, що Сполучені Штати отримали інформацію про те, що нібито у Москві прагнуть відновити переговори щодо повернення до "зернової угоди", яка дозволить експортувати українське зерно через Чорне море.

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