4 липня — яке церковне свято, чому жадібність у гостях до біди

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 липня, в православному календарі день пам’яті святого Андрія, архієпископа Критського. Святий Андрій народився близько 660 року в Дамаску, в Сирії. Згідно з переказами, до семи років він був німим, а потім отримав дар мови через молитву.

Андрій вступив до монастиря св. Сави в Єрусалимі, де здобув глибоку освіту та духовний досвід. Він став відомим своїми глибокими знаннями Святого Письма і патристичної літератури.

Найвідоміший твір Андрія Критського — Великий Канон, або Канон покаяння, який читається під час Великого посту в Православній церкві. Він складається з 250 тропарів і є одним з найбільших літургійних творів. Крім Великого Канону, Андрій написав багато інших гімнів і канонів, які використовуються в богослужіннях. 692 року Андрій був призначений архієпископом Критським. Як архієпископ, він брав активну участь у церковному житті, відстоював православне віровчення та сприяв розвитку церковного співу.

Він брав участь у Шостому Вселенському соборі в Константинополі (681 рік), де активно виступав проти монофелітства. Святий Андрій помер близько 740 року.

Церковне свято 4 липня — день пам'яті святої преподобної Марти

Марта народилася в Константинополі у благочестивій християнській родині. Вона була одружена з батьком Симеона, ім'я якого не збереглося в історії. У шлюбі народила сина, який згодом став відомий як Симеон Стовпник Молодший.

Марта була відома своїми благодійними справами, допомагала бідним і нужденним, завжди проявляла милосердя і турботу про інших. Вона вела глибоко молитовне життя, постійно звертаючись до Бога в молитві та пості. Марта була взірцем християнської жінки, яка віддана Богу та своїй родині.

Марта відіграла ключову роль у вихованні свого сина Симеона, навчаючи його християнським чеснотам, молитві та аскезі. Завдяки її духовному наставництву, Симеон став великим святим. Вона підтримувала Симеона в його рішеннях і подвигах, коли він обрав шлях стовпничества (аскетичного життя на стовпі).

Померла: Марта померла в глибокій старості. Її життя і подвиги залишили глибокий слід у християнській традиції.

Прикмети 4 липня

Народні прикмети 4 липня / Фото: Unsplash

Яскрава веселка до сильного дощу.

В лісі багато ягід — зима буде холодною.

Сильний грім — буде град.

Що завтра не можна робити

Якщо ви йдете в гості, обов'язково візьміть щось з собою. Жадібність в гостях призведе до фінансових проблем. Також заборонено купувати одяг чи взуття — це може накликати хворобу.

Що можна робити завтра

На полях вже починали наливатися силою колоски вівса. Тому селяни молилися святому Андрію, щоб отримати великий урожай. Також на стіл обов'язково готували вівсянку.

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