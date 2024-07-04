Астрологічний прогноз на 4 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які починання, тому не варто втрачати сприятливий шанс досягти успіху в тій чи тій – особливо професійній – сфері життя.

Символ дня: Латаття.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, лавандовий, аметистовий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, безпечні та нетривалі, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря. Небезпечно перенапружувати зір.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса і злаків — у будь-якому їх вигляді.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: в саду не можна нічого рвати — навіть листю на деревах краще дати спокій.

Магія та містика дня: день сприятливий для жіночої магії.

Сни дня: сни цієї ночі можна не сприймати всерйоз – справді важливої інформації вони не несуть.

Табу дня: не можна нічого руйнувати та ламати.

Цитата дня: «Якщо відбувається щось дуже важке, людині доводиться робити вибір: або залишатися колишньою, або змінюватися в гірший бік» (Едіт Єва Егер).

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