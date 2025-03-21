Чи можна прати подушки в пральній машині: як це правильно зробити

Прання подушок в пральній машинці: як це краще зробити

Очищення подушок є важливим процесом, адже з часом вони накопичують пил, піт, шкірні виділення, залишки косметики, а також можуть стати сприятливим середовищем для розмноження пилових кліщів та бактерій. Для того щоб забезпечити комфортний та безпечний сон, подушки слід регулярно прати, проте робити це потрібно правильно, враховуючи їхній тип наповнювача та особливості догляду. Багато людей хвилюються, чи можна прати подушки в пральній машині, адже неправильний підхід до цього процесу може призвести до їхньої деформації або навіть до повного псування. У цій статті розглянемо, як саме слід прати подушки, щоб вони залишалися м’якими, чистими і прослужили якнайдовше.

Як підготувати подушки до прання

Перед тим як завантажити подушки в пральну машину, необхідно провести кілька підготовчих етапів, які допоможуть уникнути небажаних наслідків. Перш за все, варто ретельно оглянути подушку, переконатися, що на її поверхні немає розривів або зношених місць, через які під час прання може висипатися наповнювач. Якщо подушка має чохол на блискавці, його бажано зняти та випрати окремо.

Щоб видалити накопичений пил та бруд, перед пранням рекомендується добре вибити подушку або почистити її за допомогою пилососа з м'якою насадкою. Це особливо важливо для пухових та пір’яних подушок, у яких дрібні часточки пилу можуть глибоко проникати у внутрішні шари. Також варто перевірити рекомендації виробника на етикетці виробу, оскільки різні типи наповнювачів вимагають особливого підходу.

Окрему увагу слід приділити вибору мийного засобу. Звичайні порошкові засоби можуть погано вимиватися з наповнювача, залишаючи після себе білясті плями та неприємний запах. Тому для прання подушок рекомендується використовувати рідкі мийні засоби, які добре розчиняються у воді та не залишають осаду. Для пухових та пір’яних подушок особливо підходять спеціальні засоби для делікатних тканин або гелеві шампуні для вовни, які не пошкоджують структуру натурального наповнювача.

Для запобігання збиванню наповнювача в грудки, доцільно додати в барабан пральної машини спеціальні кульки з шипами або тенісні м'ячики.

Як випрати подушки у пральній машині

Процес прання подушок має свої особливості, тому важливо правильно обрати режим, температуру води та кількість віджимань.

Найкраще прати одразу дві подушки, оскільки це допоможе рівномірно розподілити навантаження в барабані та запобігти його розбалансуванню.

Щоб подушки не втрачали свою форму під час прання, рекомендується покласти у барабан кілька спеціальних гумових кульок з шипами або звичайні тенісні м'ячики, які будуть розбивати наповнювач і запобігати його збиванню в грудки.

Температура прання залежить від типу наповнювача.

Для пухових та пір’яних подушок не рекомендується перевищувати 40°C, оскільки висока температура може призвести до руйнування природних жирів у пір'ї, через що воно стане ламким і втратить свої теплоізоляційні властивості.

Бамбукові подушки також слід прати при температурі не вище 40°C, використовуючи делікатний режим.

Синтетичні наповнювачі, такі як холлофайбер або синтепон, витримують більш високі температури – їх можна прати при 40-60°C, проте також бажано використовувати делікатний або синтетичний режим.

Щодо віджиму, то для великих пухових і пір'яних подушок не варто виставляти більше ніж 600 обертів на хвилину, а для маленьких – 500, щоб не пошкодити наповнювач. Синтетичні подушки можуть витримувати вищі оберти, але все ж краще встановити середнє значення, щоб уникнути деформації.

Після закінчення основного циклу прання бажано запустити додаткове полоскання, щоб остаточно вимити залишки мийного засобу, оскільки навіть невелика його кількість може спричинити алергічні реакції або неприємний запах.

Як правильно сушити подушки після прання

Правильне сушіння – не менш важливий етап догляду за подушками, оскільки залишкова волога у наповнювачі може призвести до появи неприємного запаху, цвілі та псування виробу.

Найкраще сушити подушки у добре провітрюваному приміщенні або на свіжому повітрі, проте уникати прямих сонячних променів, оскільки вони можуть спричинити пересушування і ламкість наповнювача. Якщо є можливість, подушки можна сушити у сушильній машині на делікатному режимі при низькій температурі.

Під час сушіння подушку слід періодично збивати і перевертати, щоб рівномірно розподілити наповнювач і запобігти утворенню грудок. Це особливо важливо для пухових і пір’яних подушок, які під час намокання можуть злипатися і втрачати об’єм. Якщо після сушіння подушка все ще здається вологою всередині, варто залишити її на додатковий час для повного висихання.

Прання подушок у пральній машині є цілком безпечним, якщо дотримуватися відповідних рекомендацій щодо температурного режиму, вибору мийного засобу та способу сушіння. Правильний догляд не лише подовжить термін служби подушки, а й зробить сон комфортнішим і здоровішим. Рекомендується прати подушки хоча б раз на пів року, а за наявності алергії або підвищеної пітливості – раз на три місяці.

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