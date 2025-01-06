Чи можна спиляти дерево на власному подвір’ї без дозволу

В Україні питання видалення дерев на власній присадибній ділянці регулюється законодавством, яке розрізняє приватну власність та спільну територію багатоквартирних будинків.

Видалення дерев на приватній ділянці

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, власник має право самостійно приймати рішення щодо видалення дерев без необхідності отримання дозволу від органів місцевого самоврядування. Це стосується як приватизованих, так і неприватизованих присадибних ділянок, на яких розташовані житлові будинки чи господарські споруди. Таким чином, власник може на власний розсуд вирішувати, які насадження залишити, а які видалити.

Видалення дерев на прибудинковій території багатоквартирних будинків

У випадку багатоквартирних будинків ситуація інша. Прибудинкова територія є спільною власністю громади, тому видалення дерев без відповідного дозволу заборонено. Для цього необхідно звернутися до виконавчого органу місцевої ради із заявою. Після цього спеціальна комісія проведе обстеження насаджень і прийме рішення щодо їх видалення. У деяких випадках може знадобитися сплата відновної вартості зелених насаджень.

Випадки, коли дозвіл не потрібен

Існують ситуації, коли видалення дерев можливе без отримання дозволу та сплати відновної вартості, зокрема:

Реконструкція або капітальний ремонт об’єкта благоустрою.

Знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев (з пошкодженнями та вадами стовбурів), а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більше 5 сантиметрів.

Ліквідація аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту.

Відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами.

Досягнення деревом вікової межі.

Незаконне видалення дерев у межах населеного пункту без відповідного дозволу може призвести до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Таким чином, власники приватних присадибних ділянок мають право самостійно вирішувати питання видалення дерев на своїй території без необхідності отримання додаткових дозволів. Однак, у випадку спільної прибудинкової території багатоквартирних будинків, необхідно дотримуватися встановлених процедур та отримувати відповідні дозволи від органів місцевого самоврядування.

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