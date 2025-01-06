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Чи можна спиляти дерево на власному подвір’ї без дозволу

Чи можна спиляти дерево на власному подвір’ї без дозволу

Чи можна спиляти дерево на власному подвір’ї без дозволу

Як законно спиляти дерево на своїй ділянці

В Україні питання видалення дерев на власній присадибній ділянці регулюється законодавством, яке розрізняє приватну власність та спільну територію багатоквартирних будинків.

Видалення дерев на приватній ділянці

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, власник має право самостійно приймати рішення щодо видалення дерев без необхідності отримання дозволу від органів місцевого самоврядування. Це стосується як приватизованих, так і неприватизованих присадибних ділянок, на яких розташовані житлові будинки чи господарські споруди. Таким чином, власник може на власний розсуд вирішувати, які насадження залишити, а які видалити.

Видалення дерев на прибудинковій території багатоквартирних будинків

У випадку багатоквартирних будинків ситуація інша. Прибудинкова територія є спільною власністю громади, тому видалення дерев без відповідного дозволу заборонено. Для цього необхідно звернутися до виконавчого органу місцевої ради із заявою. Після цього спеціальна комісія проведе обстеження насаджень і прийме рішення щодо їх видалення. У деяких випадках може знадобитися сплата відновної вартості зелених насаджень.

Випадки, коли дозвіл не потрібен

Існують ситуації, коли видалення дерев можливе без отримання дозволу та сплати відновної вартості, зокрема:

  • Реконструкція або капітальний ремонт об’єкта благоустрою.

  • Знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев (з пошкодженнями та вадами стовбурів), а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більше 5 сантиметрів.

  • Ліквідація аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту.

  • Відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами.

  • Досягнення деревом вікової межі.

Незаконне видалення дерев у межах населеного пункту без відповідного дозволу може призвести до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. 

Таким чином, власники приватних присадибних ділянок мають право самостійно вирішувати питання видалення дерев на своїй території без необхідності отримання додаткових дозволів. Однак, у випадку спільної прибудинкової території багатоквартирних будинків, необхідно дотримуватися встановлених процедур та отримувати відповідні дозволи від органів місцевого самоврядування.

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