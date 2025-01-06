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Можно ли спилить дерево на собственном дворе без разрешения

Можно ли спилить дерево на собственном дворе без разрешения

Можно ли спилить дерево на собственном дворе без разрешения

Как законно спилить дерево на своем участке

В Украине вопрос удаления деревьев на собственном приусадебном участке регулируется законодательством, различающим частную собственность и общую территорию многоквартирных домов.

Удаление деревьев на частном участке

Если земельный участок находится в частной собственности, собственник вправе самостоятельно принимать решение об удалении деревьев без необходимости получения разрешения от органов местного самоуправления. Это касается как приватизированных, так и неприватизированных приусадебных участков, на которых расположены жилые дома или хозяйственные постройки. Таким образом, собственник может по своему усмотрению решать, какие насаждения оставить, а какие удалить.

Удаление деревьев на придомовой территории многоквартирных домов

В случае многоквартирных домов ситуация иная. Придомовая территория является общей собственностью общества, поэтому удаление деревьев без соответствующего разрешения запрещено. Для этого необходимо обратиться в исполнительный орган местного совета с заявлением. После этого специальная комиссия проведет обследование насаждений и примет решение об их удалении. В некоторых случаях может потребоваться уплата восстановительной стоимости зеленых насаждений.

Случаи, когда разрешение не требуется

Существуют ситуации, когда удаление деревьев возможно без получения разрешения и уплаты восстановительной стоимости, в частности:

  • Реконструкция или капитальный ремонт объекта благоустройства.

  • Снос аварийных, сухостойных и фаутных деревьев (с повреждениями и изъянами стволов), а также самосеющих и порослевых деревьев с диаметром корневой шейки не более 5 сантиметров.

  • Ликвидация аварийной ситуации в инженерных сетях населенного пункта.

  • Восстановление светового режима в затеняемом деревьями жилом помещении.

  • Достижение деревом возрастного предела.

Незаконное удаление деревьев в пределах населенного пункта без соответствующего разрешения может привести к административной ответственности в виде штрафа.

Таким образом, владельцы частных приусадебных участков вправе самостоятельно решать вопросы удаления деревьев на своей территории без необходимости получения дополнительных разрешений. Однако в случае общей придомовой территории многоквартирных домов необходимо соблюдать установленные процедуры и получать соответствующие разрешения от органов местного самоуправления.

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