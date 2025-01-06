Можно ли спилить дерево на собственном дворе без разрешения

В Украине вопрос удаления деревьев на собственном приусадебном участке регулируется законодательством, различающим частную собственность и общую территорию многоквартирных домов.

Удаление деревьев на частном участке

Если земельный участок находится в частной собственности, собственник вправе самостоятельно принимать решение об удалении деревьев без необходимости получения разрешения от органов местного самоуправления. Это касается как приватизированных, так и неприватизированных приусадебных участков, на которых расположены жилые дома или хозяйственные постройки. Таким образом, собственник может по своему усмотрению решать, какие насаждения оставить, а какие удалить.

Удаление деревьев на придомовой территории многоквартирных домов

В случае многоквартирных домов ситуация иная. Придомовая территория является общей собственностью общества, поэтому удаление деревьев без соответствующего разрешения запрещено. Для этого необходимо обратиться в исполнительный орган местного совета с заявлением. После этого специальная комиссия проведет обследование насаждений и примет решение об их удалении. В некоторых случаях может потребоваться уплата восстановительной стоимости зеленых насаждений.

Случаи, когда разрешение не требуется

Существуют ситуации, когда удаление деревьев возможно без получения разрешения и уплаты восстановительной стоимости, в частности:

Реконструкция или капитальный ремонт объекта благоустройства.

Снос аварийных, сухостойных и фаутных деревьев (с повреждениями и изъянами стволов), а также самосеющих и порослевых деревьев с диаметром корневой шейки не более 5 сантиметров.

Ликвидация аварийной ситуации в инженерных сетях населенного пункта.

Восстановление светового режима в затеняемом деревьями жилом помещении.

Достижение деревом возрастного предела.

Незаконное удаление деревьев в пределах населенного пункта без соответствующего разрешения может привести к административной ответственности в виде штрафа.

Таким образом, владельцы частных приусадебных участков вправе самостоятельно решать вопросы удаления деревьев на своей территории без необходимости получения дополнительных разрешений. Однако в случае общей придомовой территории многоквартирных домов необходимо соблюдать установленные процедуры и получать соответствующие разрешения от органов местного самоуправления.

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