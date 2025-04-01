Який сьогодні, 1 квітня, день ангела / © pixabay.com

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Хто святкує день ангела 1 квітня

1 квітня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Макара, Марію, Сергія, Юхима.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві оптимістичний, добрий. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Макар — давньогрецьке ім'я, перекладається як "блаженний". В дитинстві добродушний, чесний. В дорослому віці стає справедливим, прямим, ніколи не лестить.

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Сергій — латинське коріння, тлумачиться як "знатний". В дитинстві уважний, чутливий. В дорослому віці стає більш впевненим в собі, комунікабельним.

Юхим — давньогрецьке походження, означає "благочестивий". В дитинстві працьовитий, але йому не вистачає наполегливості. В дорослому віці стає емоційним, товариським.

Марія — давньоєврейське ім'я, перекладається як "кохана". В дитинстві добра, чуйна. В дорослому віці стає ерудованою, розумною, має гострий розум.

День ангела 1 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 квітня — душевні привітання в прозі / © pixabay.com

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай цей день принесе в твоєму житті гармонію, радість і спокій. Ангел охороняє тебе від усіх негараздів, дарує тепло і підтримку. Бажаю, щоб цей день був таким же світлим і благословенним, як і твій Ангел-хранитель!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей святий день подарує тобі натхнення, а твоєму серцю — мир і спокій. Ангел нехай оберігає тебе на кожному кроці і допомагає знаходити правильні шляхи в житті. Будь щасливим і благословенним!

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З Днем Ангела тебе! Бажаю тобі світла в душі, радості в серці і безмежної удачі в усіх справах. Нехай твій Ангел завжди буде поруч, захищаючи і направляючи тебе на шлях добробуту та гармонії. Нехай цей день буде особливим і наповненим чудесами!

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел-хранитель дарував тобі віру в себе, силу і натхнення на нові звершення. Нехай цей день принесе тобі багато радісних моментів, а в серці завжди панує мир і любов.

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Сьогодні твій день — День Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел завжди був поруч, охороняючи і направляючи тебе на шлях щастя і процвітання. Нехай цей святковий день принесе тобі тільки позитивні емоції, а в твоєму житті буде більше світла і радості!