Магнітна буря 1 квітня: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

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У вівторок, 1 квітня, магнітна буря буде слабкої потужності з К-індексом 2 - це зелений рівень.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Протягом усього березня активність Сонця була висока, а рівень магнітної бурі опускався нижче червоного рівня лише кілька разів. Та й то до жовтого рівня, який відповідає середньому рівневі.

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Зауважимо, що сонячна активність швидко змінюється. Фахівці відстежують спалахи на Сонці що кілька годин.

Магнітна буря 1 квітня. Фото meteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття людей. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Зокрема, серед симптомів нездужання найбільш поширені - головний біль, підвищений чи понижений тиск, нудота тощо.

Для того, щоб полегшити самопочуття медики радять знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур, проводити більше часу на свіжому повітрі, пити замість кави заспокійливий трав'яний чай.