Магнитная буря 1 апреля: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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Во вторник, 1 апреля, магнитная буря будет слабой мощности с К-индексом 2 – это зеленый уровень.

Об этом сообщает ресурс meteoagent .

В течение всего марта активность Солнца была высока, а уровень магнитной бури опускался ниже красного уровня всего несколько раз. Да и то до желтого уровня, который соответствует среднему уровню.

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Заметим, что солнечная активность быстро меняется. Специалисты отслеживают вспышки на Солнце несколько часов.

Магнитная буря 1 апреля. Фото meteoagent.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни. В частности, среди симптомов недомогания наиболее распространены головная боль, повышенное или пониженное давление, тошнота и т.д.

Для того чтобы облегчить самочувствие медики советуют снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь, проводить больше времени на свежем воздухе, пить вместо кофе успокаивающий травяной чай.