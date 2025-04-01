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Магнитная буря 1 апреля: какой будет ее мощность
Солнечная активность быстро меняется.
Во вторник, 1 апреля, магнитная буря будет слабой мощности с К-индексом 2 – это зеленый уровень.
Об этом сообщает ресурс meteoagent .
В течение всего марта активность Солнца была высока, а уровень магнитной бури опускался ниже красного уровня всего несколько раз. Да и то до желтого уровня, который соответствует среднему уровню.
Заметим, что солнечная активность быстро меняется. Специалисты отслеживают вспышки на Солнце несколько часов.
Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни. В частности, среди симптомов недомогания наиболее распространены головная боль, повышенное или пониженное давление, тошнота и т.д.
Для того чтобы облегчить самочувствие медики советуют снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь, проводить больше времени на свежем воздухе, пить вместо кофе успокаивающий травяной чай.