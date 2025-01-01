День ангела 1 січня: кого та як вітати з іменинами

1 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 1 січня

1 січня 2025 року привітайте з іменинами Богдана, Василя, В'ячеслава, Григорія, Івана, Михайла, Миколу, Олександра, Петра, Якова, Емілію.

Богдан — старослов'янське походження, означає "даний Богом". В дитинстві позитивний, активний. В дорослому віці стає шляхетним, добрим і самостійний.

Василь — давньогрецьке ім'я, перекладається як "цар". В дитинстві світлий і радісний. В дорослому віці стає допитливим, ціленаправленим, впевненим у собі.

В'ячеслав — старослов'янське коріння, тлумачиться як "багато слави". В дитинстві любить перебувати в центрі уваги. В дорослому віці стає справедливим, дещо черствим.

Григорій — давньогрецьке походження, означає "пильний". В дитинстві впевнений у собі, дбайливий. В дорослому віці стає активним, непосидючим, відкритим.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві добрий і щирий. В дорослому віці стає добродушним, нерішучим.

Михайло — староєврейське коріння, тлумачиться "хто як Бог". В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає ціленаправленим, працьовитим.

Микола — давньогрецьке походження, означає "переможець народів". В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає пристрасним, часто закохується.

Олександр — давньогрецьке ім'я, перекладається як "захисник". В дитинстві сміливий і напористий. В дорослому віці стає майстерним у будь-якій справі.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві м'який, добрий. В дорослому віці стає самостійним, ніколи не слухає чужих порад.

Яків — давньоєврейське походження, означає "наступний за народженням". В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним і доброзичливим.

Емілія — латинське ім'я, перекладається як "суперниця". В дитинстві запальна, активна. В дорослому віці стає хорошою господинею і уважною мамою.

День ангела 1 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає у важких ситуаціях та дарує натхнення для великих звершень. Хай у твоєму житті буде більше світла, радості та тепла!

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Бажаю тобі міцного здоров’я, щирої радості та гармонії в душі. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, ведучи тебе дорогою добра, любові та щастя. Залишайся завжди таким (такою) добрим (доброю) і чудовим (чудовою)!

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Прийми мої найщиріші вітання з твоїм Днем ангела. Хай світло твоєї душі завжди буде яскравим, а твій ангел захищає тебе від усіх негараздів. Бажаю щастя, любові та здійснення всіх мрій!

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Сьогодні день твого небесного покровителя – особлива дата для всіх, хто тебе знає і любить. Нехай цей день наповнить твоє серце теплом і вірою в краще, а твій ангел-охоронець допомагає здійснювати найзаповітніші мрії!

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Нехай небеса завжди дарують тобі свою благодать, а твій ангел оберігає тебе на кожному кроці життя. Бажаю радості, натхнення і неймовірного щастя. Залишайся тим світлим і прекрасним дарунком для цього світу, яким ти є!

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