Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців перед Новим 2025 роком.

Зеленський перед монументом "Україна-Мати" звернувся до громадян і нагадав про ключові події минулого року, повернення полонених, підступні обстріли росіянами українських міст, звитягу українських воїнів, енергетиків та лікарів.

Президент закликав в наступному році боротися за сильну та незалежну Україну.

"Бо тільки таку Україну поважають і чують як на полі бою, так і за столом переговорів", – заявив під час звернення Володимир Зеленський та висловив впевненість, що одного дня Україна буде членом ЄС та НАТО.

"Дорогі українки та українці, нехай 2025 стане нашим роком – роком України. Ми знаємо, що мир нам не подарують, але ми зробимо все, щоб зупинити Росію і закінчити війну. Те чого хотів би кожен з нас. За кожним з нас "Україна-Мати "і вона заслужила жити в мирі. Я нам всім цього бажаю і як президент України і як громадянин, я буду в наступному році робити для цього все, знаючи, що буду не один знаю що пліч-опліч зі мною, ви, мільйони українців – сильні, вільні, прекрасні, незалежні" – завершив своє звернення президент.

Дивіться на Youtube-каналі ТСН.ua новорічне звернення президента України Володимира Зеленського.

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