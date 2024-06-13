День ангела 13 червня: кого та як вітати з іменинами

13 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 13 червня

13 червня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Андрія, Данила, Дмитра, Івана, Якова, Ганну, Антоніну.

Олександр — давньогрецьке ім'я, яке означає "захисник". В дитинстві сміливий та мужній. В дорослому віці стає дещо вразливим, любить, коли жінки домагаються його уваги.

Андрій — походить від давньогрецького слова, що перекладається як "мужній". В дитинстві активний, рухливий. В дорослому віці стає імпульсивним, вміє знаходити контакт з іншими людьми.

Данило — має давньоєврейське коріння, тлумачиться як "суддя мій Бог". В дитинстві спокійний та ласкавий. В дорослому віці стає справжнім оптимістом, який вміє бачити в людях лише хороше.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, яке означає "присвячений Деметрі". В дитинстві дуже наполегливий, добре вчиться. В дорослому віці стає дещо норовливим.

Іван — давньоіудейське ім'я, яке перекладається як "милість Божа". В дитинстві слухняний, спокійний. В дорослому віці стає виваженим та неспішним.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "другий за народженням". В дитинстві практичний та розважливий. В дорослому віці вкрай важко пристосовується до нових людей.

Ганна — має давньоєврейські корені, означає "хоробрість". В дитинстві співчутлива, дуже добра. В дорослому віці стає добросердеченою, але трохи наївною.

Антоніна — має римське походження, перекладається як "належить Антонію". В дитинстві поступлива. В дорослому віці стає принциповою, але завжди вміє вислухати.

День ангела 13 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Щиро вітаю Тебе з днем ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

Вітаємо з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

З днем ангела! Нехай твій хоронитель закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще!

***

Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого

***

Вітаємо з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

Читайте також: