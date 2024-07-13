День ангела 13 липня: кого та як вітати з іменинами

13 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 13 липня

13 липня 2024 року привітайте з іменинами Антона, Гавриїла, Степана, Юліана.

Антон — давньогрецьке ім'я, означає "вступати в бій". В дитинстві легко йде на контакт, товариський. В дорослому віці стає відмінним працівником, боїться розлучатися зі своєю незалежністю.

Гавриїл — давньоарамейське коріння, перекладається як "сильний чоловік". В дитинстві стабільний, може бути замкнутим в собі. В дорослому віці стає комунікабельним, має непогані ораторські здібності.

Степан — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "вінець". В дитинстві доброзичливий і добродушний. В дорослому віці стає життєрадісним і товариським.

Юліан — давньоримське походження, означає "кучурявий". В дитинстві емоційний та нестриманий. В дорослому віці стає мужнім, володіє потужною силою волі.

День ангела 13 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був поруч, оберігаючи від негараздів і допомагаючи в усіх справах. Нехай твоє життя буде наповнене радістю, любов'ю і добром!

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Вітаю з твоїм святом – Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі натхнення, сили та нові можливості. Бажаю здоров'я, щастя та успіхів у всьому, що ти задумав!

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Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усього злого, дарує світло і надію. Бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений радості, тепла та любові!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твоє серце завжди буде відкрите для добра, а душа наповнена світлом. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, міцного здоров'я та багато щасливих моментів!

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Нехай цей особливий день принесе тобі радість і гарний настрій. Бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та безмежного щастя. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч!

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