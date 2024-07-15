День ангела 15 липня: кого та як вітати з іменинами

15 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 15 липня

15 липня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Петра.

Василь — давньогрецьке ім'я, означає "цар". В дитинстві спокійний, не любить веселитися з однолітками. В дорослому віці стає впевненим у спілкуванні з жінками, завжди приходить на допомогу.

Володимир — походить від старонімецької мови і перекладається як "велика сила". В дитинстві активний, здібний. В дорослому віці стає працьовитим, надійним партнером.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві з легкістю рухається вперед. В дорослому віці стає романтичним, мріє про ідеальну родину.

День ангела 15 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій святий покровитель оберігає тебе від негараздів і направляє на шлях добра. Бажаю тобі міцного здоров'я, благополуччя та нескінченного щастя!

***

З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі мир, спокій і радість. Нехай твій святий захисник завжди буде поряд, допомагаючи у всіх починаннях і охороняючи від будь-яких бід.

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі натхнення, успіху і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай небесний покровитель завжди буде твоїм провідником у житті.

***

Зі святом тебе! Нехай Ангел-охоронець захищає тебе від усього злого, дарує мудрість, силу та підтримку. Бажаю тобі незгасаючого оптимізму і віри у власні сили.

***

З Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом, радістю і теплом. Бажаю тобі здоров'я, успіху в усіх справах і вірних друзів поруч.

Читайте також: