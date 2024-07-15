Росія залучила до бойових дій недоукомплектовані підрозділи з резерву – ISW

Командування ЗС РФ направило для боїв на Донеччині недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний резерв для бойових дій, щоб посилити атаки на Україну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що РФ має намір сформувати 27-му мотострілецьку дивізію як оперативний резерв Центрального угруповання військ, які можуть бути введені в бій у разі розвитку українського контрнаступу на Авдіївському напрямку або наступу Росії на Торецькому напрямку.

Однак командування РФ перекинуло 433-й мотострілецький полк 27-ї мотострілецької дивізії, який укомплектований залишками 21-ї мотострілецької бригади на північний захід від Авдіївки до повного відновлення боєздатності.

"Спостереження про те, що ці полки були розгорнуті до бойових дій раніше запланованого можуть свідчити про те, що російське військове командування відстало від наміченого графіка укомплектування та озброєння та не змогло укомплектувати ці частини до цільової позначки у 87%", — зазначають аналітики.

Раніше повідомлялося, що понад половину загиблих російських мобілізованих прожили на фронті в Україні менше ніж 5 місяців, а кожен п'ятий загиблий не прожив і двох місяців.

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