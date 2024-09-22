День ангела 22 вересня: кого та як вітати з іменинами

22 вересня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 22 вересня
22 вересня 2024 року привітайте з іменинами Макара, Миколу, Олександра, Петра.
Макар — давньогрецьке походження, означає "блаженний". В дитинстві може бути невпевненим у собі. В дорослому віці стає спокійним, працьовитим.
Микола — перекладається з давньогрецького як "переможець народів". В дитинстві товариський і спокійний. В дорослому віці стає стриманим, вміє володіти собою.
Олександр — тлумачиться з давньогрецького як "захисник". В дитинстві добре вчиться, напористий. В дорослому віці стає майстерним, сміливим.
Петро — з давньогрецької означає "скеля". В дитинстві дуже допитливий хлопчик. В дорослому віці стає привітним, комунікабельним, щедрим, завзятим.
День ангела 22 вересня — душевні привітання в прозі
З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, допомагаючи тобі у всіх життєвих ситуаціях. Бажаю тобі щастя, здоров’я та успіхів у всіх справах!
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Щиро вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від усіх бід і нещасть, дарує тобі натхнення та сили для нових звершень.
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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, допомагаючи тобі у всіх життєвих ситуаціях. Нехай твоє життя буде наповнене радістю, любов’ю та гармонією.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, дарує тобі натхнення та сили для нових звершень. Бажаю тобі щастя, здоров’я та успіхів у всіх справах!
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З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, допомагаючи тобі у всіх життєвих ситуаціях. Бажаю тобі щастя, здоров’я та успіхів у всіх справах!
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