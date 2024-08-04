День ангела 4 серпня: кого та як вітати з іменинами

4 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 4 серпня

4 серпня 2024 року привітайте з іменинами Олексія, Андрія, Дениса, Дмитра, Івана, Костянтина, Кузьму, Михайла, Семена, Дарину, Ірину.

Олексій — давньогрецьке ім'я, означає "захищаю". В дитинстві миролюбний, активний. В дорослому віці стає амбітним і честолюбним, його важко змусити щось робити.

Андрій — давньогрецьке коріння, перекладається як "мужній". В дитинстві має непосидючий характер. В дорослому віці стає непередбачуваним, активним.

Денис — давньогрецьке походження, тлумачиться як "присвячений Діонісу". В дитинстві усидливий і старанний. В дорослому віці стає акуратним, йому часто везе.

Дмитро — прийшло з Давньої Греції, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві практичний, гнучкий. В дорослому віці стає активним, виражає зайву сміливість.

Іван — давньоіудейське ім'я, в перекладі "милість Божа". В дитинстві прив'язаний до матері і її критики. В дорослому віці стає тихим, неквапливим, спокійним.

Костянтин — давньоримське походження, тлумачиться як "стійкий". В дитинстві часто боязкий, тривожний. В дорослому віці стає сумлінним працівником, делікатним.

Кузьма — давньогрецьке ім'я, означає "всесвіт". В дитинстві кмітливий, непосидючий. В дорослому віці стає терплячим, добре пристосовується до обставин.

Михайло — єврейське ім'я, перекладається "хто як Бог". В дитинстві зразкова дитина. В дорослому віці стає допитливим, дещо неквапливим, має логічний склад розуму.

Семен — давньоєврейське походження, тлумачиться як "почутий Богом". В дитинстві не впевнений у собі, нерішучий. В дорослому віці стає самодостатнім, товариським.

Дарина — старослов'янське ім'я, означає "переможниця". В дитинстві активна, запальна. В дорослому віці стає потайливою, кмітливою і вміє швидко приймати важливі рішення.

Ірина — давньогрецьке коріння, перекладається як "дарує мир і спокій". В дитинстві врівноважена і спокійна. В дорослому віці стає мрійливою, дещо розсіяною.

День ангела 4 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди стоїть на сторожі твого щастя, допомагає у важких ситуаціях і оберігає від усіх негараздів. Бажаю тобі міцного здоров'я, душевного спокою та незламної віри у свої сили.

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Вітаю з днем ангела! Нехай цей особливий день наповнить твоє життя світлом, радістю і гармонією. Бажаю тобі здійснення всіх заповітних мрій, вірних друзів та безмежної любові. Нехай твоє серце завжди буде наповнене добротою та теплом.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, захищаючи тебе від бід і труднощів. Бажаю тобі благополуччя, удачі та натхнення у всіх справах. Нехай кожен день приносить тобі нові можливості та радість.

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З днем ангела! Нехай цей день буде особливим і щасливим для тебе. Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, даруючи тобі впевненість, спокій і сили для подолання всіх життєвих викликів. Нехай твоє життя буде сповнене яскравих моментів і незабутніх подій.

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Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди підтримує тебе і допомагає знаходити правильний шлях у житті. Бажаю тобі здоров'я, гармонії та здійснення всіх бажань. Нехай кожен день приносить тобі радість і благополуччя.

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