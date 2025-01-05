День ангела 5 січня: кого та як вітати з іменинами

5 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 5 січня

5 січня 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Йосипа, Матвія, Романа, Сергія, Євгенію, Тетяну.

Григорій — давньогрецьке походження, означає "пильний". В дитинстві рішучий, дбайливий. В дорослому віці стає впевненим у собі, відкритим, інколи трішки наївним.

Йосип — давньоєврейське ім'я, перекладається як "нехай Бог винагородить". В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає терплячим, має аналітичні здібності.

Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "дарунок від Бога". В дитинстві запальний, завзятий. В дорослому віці стає дипломатом і справжнім миротворцем.

Роман — латинське походження, означає "римський громадянин". В дитинстві мінливий, імпульсивний. В дорослому віці стає веселим, оптимістичним, життєлюбним.

Сергій — латинське ім'я, перекладається як "знатний". В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає товариським, відкритим до спілкування.

Євгенія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "благородна". В дитинстві раціональна, спокійна. В дорослому віці стає врівноваженою, об'єктивно оцінює будь-яку ситуацію.

Тетяна — давньогрецьке походження, означає "встановлювати". В дитинстві вперта і цілеспрямована. В дорослому віці стає емоційною, артистичною, вміє керувати.

День ангела 5 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, допомагаючи у важкі хвилини, надихаючи на добрі справи та оберігаючи від негараздів. Бажаю миру в серці, радості в душі та щастя у кожному дні!

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З Днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом, добром і любов’ю, а твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом. Нехай збудуться всі мрії, і кожен день приносить натхнення та радість!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай святий, на честь якого тебе названо, буде твоїм вірним охоронцем, допомагаючи у справах, додаючи сил і наснаги. Бажаю здоров'я, щастя і благополуччя тобі та твоїм рідним!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди оберігав тебе від труднощів, дарував мудрість і силу, щоб впоратися з усім. Нехай у твоєму житті буде багато посмішок, щирих людей та приємних моментів.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло, яке зігріває серце, любов, яка надихає, і віра, яка допомагає йти вперед. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи здійснити все задумане.

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