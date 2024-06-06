День ангела 6 червня: кого та як вітати з іменинами

6 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 6 червня

6 червня 2024 року привітайте з іменинами Георгія, Лук'яна, Ростислава, Софію, Юліану.

Георгій — від давньогрецької мови "землероб". В дитинстві вкрай обережний, вміє досягати бажаного. В дорослому віці стає пристрасним, має незламну волю.

Лук'ян — давньоримське ім'я, яке можна розтлумачити як "світло". В дитинстві цілеспрямований і настирливий. В дорослові віці готовий ризикувати і експериментувати.

Ростислав — старослов'янське ім'я, яке означає "слава, яка зростає". В дитинстві практичний, має складний характер. В дорослому віці стає максимально спокійним в будь-якій ситуації.

Софія — має давньогрецьке коріння, перекладається як "мудра". В дитинстві спритна та рухлива. В дорослому віці стає непересічною особистістю, яка завжди має багато шанувальників.

Юліана — латинське ім'я, що означає "посланниця Юпітера". В дитинстві має непростий характер, батькам з дівчинкою складно. В дорослому віці стає волелюбною, часто непередбачуваною.

День ангела 6 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Дорогий мій, нехай твоє серце завжди буде наповнене світлом і ніжністю. З днем ангела!

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Моє натхнення і дорогий друже, нехай твої крила завжди ведуть тебе до щасливих моментів. Вітаю з днем ангела!

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Вітаю з днем ангела! Ти — найголовніша людина в моєму житті, нехай твоя душа завжди буде обійнята небесною гармонією.

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Вітаю з днем ангела! Нехай всі твої мрії обов’язково почують на небесах і втілять в життя. Щоб твій земний шлях був встелений зеленою травою і квітами радості, а з неба завжди світило сонце достатку і любові. Зі святом

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У день ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих. Нехай тебе завжди супроводжує удача, процвітання та успіх.

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