День ангела 6 серпня: кого та як вітати з іменинами

6 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 6 серпня

6 серпня 2024 року привітайте з іменинами Лева, Спаса.

Лев — походить від латинського слова і означає "лев". В дитинстві сумлінний і наполегливий. В дорослому віці стає легковажним, недалекоглядним, буває грубим.

Спас — має слов'янське походження, перекладається як "Бог спасе". В дитинстві спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає доброзичливим, дещо войовничим.

День ангела 6 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди сприяв твоєму благополуччю, допомагав у всіх починаннях і завжди був поруч у хвилини радості та смутку.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, допомагає долати всі труднощі та надихає на нові звершення. Бажаю тобі щастя, здоров'я і багато позитивних емоцій!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи тобі здійснювати найзаповітніші мрії та оберігаючи тебе від усіх негараздів.

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З Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх починаннях і підтримки твого небесного захисника на кожному кроці.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, допомагаючи у всіх твоїх починаннях і даруючи своє тепло.

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