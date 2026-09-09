Привітання з Днем тестувальника 2026 року / © unsplash.com

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День тестувальника 2026 — чудова нагода подякувати фахівцям, які знаходять недоліки в програмах ще до того, як із ними зіткнуться користувачі.

Розповідаємо, коли святкують День тестувальника, звідки походить це професійне свято та які слова можна адресувати представникам IT-професії.

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Коли День тестувальника 2026 року

В Україні День тестувальника щороку святкують 9 вересня. 2026 року ця дата припадає на середу.

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Свято пов’язане не лише безпосередньо з QA-фахівцями. Цього дня можна привітати всіх, чия робота пов’язана із забезпеченням якості цифрових продуктів: тестувальників програмного забезпечення, QA-інженерів, розробників, системних адміністраторів, аналітиків та інших представників IT-сфери.

Робота тестувальника вимагає неабиякої уважності. Фахівцю потрібно перевірити продукт у різних сценаріях, помітити навіть незначні відхилення та допомогти команді усунути проблеми до релізу.

Як з’явилося свято тестувальників

Історію Дня тестувальника пов’язують із подією, яка сталася 9 вересня 1947 року під час роботи з обчислювальною машиною Mark II Aiken Relay Calculator.

Дослідники намагалися з’ясувати причину несправності пристрою. Під час перевірки вони виявили незвичайну причину збою — між контактами електромеханічного реле застрягла комаха.

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Цей випадок задокументувала американська науковиця та військова офіцерка Грейс Хоппер. Комаху навіть прикріпили до технічного журналу як своєрідний доказ знайденої причини несправності.

Саме з цією історією пов’язують популяризацію терміна debugging — процесу пошуку та усунення помилок у програмному забезпеченні й технічних системах.

Хоча День тестувальника не є офіційним державним святом у США, дата прижилася в IT-спільноті та стала приводом привітати людей, які щодня працюють над якістю цифрових продуктів.

Привітання з Днем тестувальника у прозі

Вітаю з Днем тестувальника! Бажаю, щоб робочі завдання приносили задоволення, помилки знаходилися легко, а складні баги зникали ще до того, як встигнуть зіпсувати настрій. Нехай професійні успіхи відкривають нові можливості, а поза роботою завжди знаходиться час для відпочинку, радості та приємних людей.

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Щиро вітаю з професійним святом! Нехай уважність ніколи не підводить, логіка працює без збоїв, а кожен новий проєкт стає черговою сходинкою до професійного розвитку. Бажаю гідної оцінки вашої роботи, цікавих завдань, хорошого колективу та якомога більше приводів пишатися власними результатами.

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З Днем тестувальника! Бажаю, щоб у роботі було якомога менше критичних багів, термінових завдань і нескінченних правок. Натомість нехай буде більше цікавих проєктів, сильних команд, професійного зростання та приємних бонусів. А всі життєві «помилки» нехай виправляються швидко й без наслідків.

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Вітаю з Днем тестувальника! Нехай ваша прискіпливість на роботі завжди перетворюється на чудовий результат, а в житті залишаються лише приємні сюрпризи. Бажаю впевненості у власних силах, фінансової стабільності, натхнення та здійснення найзаповітніших мрій.

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З професійним святом! Бажаю завжди бачити те, що інші не помічають, знаходити правильні рішення навіть у найскладніших ситуаціях і ніколи не втрачати інтересу до своєї справи. Нехай кар’єра розвивається, зарплата зростає, а кожен день дарує нові можливості.

Листівки з Днем тестувальника 2026 року

Листівки з Днем тестувальника 2026 року / © ТСН

Листівки з Днем тестувальника 2026 року / © ТСН

Листівки з Днем тестувальника 2026 року / © ТСН

Листівки з Днем тестувальника 2026 року / © ТСН

Листівки з Днем тестувальника 2026 року / © ТСН

Короткі привітання для тестувальника

З Днем тестувальника! Нехай баги будуть дрібними, дедлайни — комфортними, а зарплата — приємно великою!

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Бажаю знаходити помилки лише в чужих програмах, а у власному житті — тільки приводи для радості!

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Нехай кожен проєкт проходить перевірку з першого разу, а кар’єра стабільно рухається вгору!

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Бажаю цікавих завдань, вдячних колег, високих результатів і мінімуму термінових багфіксів!

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Нехай у роботі все працює як треба, а в житті — ще краще. Зі святом!

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Бажаю професійного розвитку, фінансового достатку та бездоганного балансу між роботою і відпочинком!

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