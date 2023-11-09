Як приготувати ґрунт для орхідей своїми руками

Як зробити ґрунт для орхідей своїми руками: правильний склад і приготування.

Напевно, всі знають, що орхідеї ростуть у спеціалізованому ґрунті – субстраті. Ці гарні екзотичні квіти під час садіння у звичайну землю гинуть, оскільки для їх культивування необхідно мати спеціалізований субстрат, який можна придбати у спеціалізованому магазині, а можна зробити самостійно.

Існує багато видів орхідей, відповідно, рослинам потрібно різні за складом субстрати.

Ґрунт для орхідей має бути повітропроникним, кора субстрату не повинна виділяти смолу, повинна тримати вологу після поливання, а субстрат має тримати рослину в місткості.

Звичайний ґрунт, узятий з городу або лісу, категорично не підходить для культивування цієї тропічної рослини. В такому ґрунті рослина проживе зовсім недовго і загине від нестачі кисню.

Що найважливіше для орхідеї, особливо це стосується такого її виду, як фаленопсіс, – це повітропроникність, щоб кисень надходив до кореневої системи, яка розвивається.

Як приготувати ґрунт для орхідей у домашніх умовах

Щоб створити відповідні умови для культивування квітки, треба скласти субстрат з необхідних для неї елементів.

Інгредієнти для приготування субстрату для орхідей діляться на органічні та неорганічні.

Органічні інгредієнти

Кора сосни, дуба, модрини. Збираючи кору, необхідно звернути увагу на те, щоб на ній не було смоли. Збирати її краще із загиблих дерев, у такому разі вона буде позбавлена живності та смоли.

Деревне вугілля.

Корінь папороті – його можна накопати в лісовій зоні в літній час, якщо є можливість – короткими шматочками.

Мох сфагнум – його збирають у лісі в заболочених зонах або уздовж річок і водойм, де підвищена вологість.

Неорганічні складники

Перліт і вермікуліт – це мінеральні складові, які додають у ґрунт для орхідей, призначення яких – допомогти впоратися із гнилизною і пліснявою. До того ж вони добре розпушують ґрунт.

Керамзит – його кладуть на дно горщика шаром 3 см. Замість керамзиту можна використовувати пінопласт.

Всі компоненти для ґрунту можна придбати в магазині, в садових центрах.

Як приготувати ґрунт на основі натуральних компонентів

Найпоширеніший вид орхідей серед квітникарів – це фаленопсіс. Ґрунт для орхідей виду фаленопсіс готують із таких компонентів:

Перемішують вугілля і кору в пропорції 1:5. Це буде субстрат із хорошою повітропроникністю і вологомісткістю.

Деревне вугілля, мох і соснову тирсу перемішують у співвідношенні 1:2:5.

Для деяких орхідей підходить суміш із вугілля, торфу, соснової кори, перегною у пропорції 1:1:3:1.

Можуть бути додані шишки дерев хвойних порід, пінопласт і кокосові волокна, перліти.

Якщо ви вирішили зібрати кору самостійно, треба її обробити, щоб усунути ризик розвитку хвороботворних мікроорганізмів, зокрема вірусів. Також пропарюванням знищуються комахи-паразити.

Для цього не варто виварювати соснову кору для видалення смол упродовж 2-3 годин, як роблять деякі недосвідчені квітникарі. Разом зі смолою видаляється корисна мікрофлора, якою живляться епіфіти.

Обробити майбутній субстрат можна таким чином:

Прожаренням у духовій шафі 10-15 хвилин за температури 200°C.

Пропарюванням протягом пів години. Під час оброблення парою створюються найкращі умови, оскільки матеріал не пересушується і не перезволожується.

Більшу частину субстрату повинна становити соснова кора, змішана з деревним вугіллям. Також потрібно додати трохи нарізаного сфагнуму й коріння папороті. Якщо коріння орхідеї довго просихає, отже, треба додати більше кори та деревного вугілля, якщо ж коріння всихає, це означає, що рослині не вистачає вологи і потрібно додати більше сфагнуму, коренів папороті.

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