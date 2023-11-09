Как приготовить почву для орхидей своими руками

Как сделать почву для орхидей своими руками: правильный состав и приготовление

Наверное, все знают, что орхидеи растут в специализированном субстрате. Эти красивые экзотические цветы при посадке в обычную землю погибают, поскольку для их культивирования необходимо иметь специализированный субстрат, который можно приобрести в специализированном магазине, а можно самостоятельно.

Существует много видов орхидей, соответственно растениям требуются разные по составу субстраты.

Почва для орхидей должна быть воздуху проницаемым, кора субстрата не должна выделять смолу, должна держать влагу после полива, а субстрат должен держать растение в емкости.

Обычная почва, взятая из огорода или леса, категорически не подходит для культивирования этого тропического растения. В такой почве растение проживет совсем недолго и погибнет от недостатка кислорода.

Что самое важное, для орхидеи, особенно это касается такого ее вида, как фаленопсиса – это воздухопроницаемость, чтобы кислород поступал кислород в развивающуюся корневую систему.

Как приготовить почву для орхидей в домашних условиях

Чтобы создать соответствующие условия для культивирования цветка, нужно составить субстрат из необходимых ему элементов.

Ингредиенты для приготовления субстрата для орхидей

Они делятся на органические и неорганические

Органические ингредиенты

Кора сосны, дуба, лиственницы. Собирая кору, необходимо обратить внимание на то, чтобы на ней не было смолы. Собирать ее лучше с погибших деревьев, в таком случае она будет лишена живности и смолы.

Древесный уголь.

Корень папоротника – его можно накопать в лесной зоне в летнее время, если есть возможность, короткие кусочками.

Мох сфагнум – его собирают в лесу в заболоченных зонах или вдоль рек и водоемов, где повышена влажность.

Неорганические составляющие

Перлит и вермикулит – это минеральные составляющие, которые добавляют в почву для орхидей. Назначение которых помочь справиться с гнилью и плесенью. К тому же они хорошо разрыхляют почву.

Керамзит – его кладут на дно горшка 3 см слоем. Вместо керамзита можно использовать пенопласт.

Все компоненты для грунта можно приобрести в магазине, в садовых центрах.

Как приготовить почву на основе натуральных компонентов

Наиболее распространенный вид орхидей среди цветоводов – это фаленопсис. Грунт для орхидей вида фаленопсис готовят из таких компонентов.

Перемешивают уголь и кору в пропорции 1:5. Это будет субстрат с хорошей воздухопроницаемостью и влагоемкостью.

Древесный уголь, мох и сосновые опилки перемешивают в соотношении 1:2:5.

Для некоторых орхидей подходит смесь из угля, торфа, сосновой коры, перегноившейся в пропорции 1:1:3:1.

Могут быть добавлены шишки деревьев хвойных пород, пенопласт и кокосовые волокна, перлиты.

Если вы решили собрать кору самостоятельно, нужно ее обработать, чтобы устранить риск развития болезнетворных микроорганизмов, в том числе вирусов. Также пропариванием уничтожаются насекомые-паразиты.

Для этого не следует вываривать сосновую кору для удаления смол в течение 2-3 часов, как делают некоторые неопытные цветоводы. Вместе со смолой удаляется полезная микрофлора, которой питаются эпифиты.

Обработать будущий субстрат можно следующим образом:

Прокаливанием в духовом шкафу 10-15 минут при температуре 200°C.

Пропариванием в течение получаса. При обработке паром создаются наилучшие условия, поскольку материал не пересушивается и не переувлажняется.

Большую часть субстрата должна составлять сосновая кора, смешанная с древесным углем. Также нужно добавить немного нарезанного сфагнума и корней папоротника. Если корни орхидеи долго просыхают, значит нужно добавить больше коры и древесного угля, а если корни усыхают, значит растению не хватает влаги и нужно добавить больше сфагнума, корней папоротника.

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